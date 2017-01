später lesen Medienbericht Bundesligisten knacken Drei-Milliarden-Euro-Grenze FOTO: dpa, gki hak Teilen

2017-01-16

Die 18 Bundesligisten haben laut einer Rechnung des Fachmagazins "kicker" in der Saison 2015/16 einen Rekordumsatz in Höhe von rund drei Milliarden Euro erzielt. Das wären und 400 Millionen Euro mehr als in der Spielzeit 2014/15.