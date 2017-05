später lesen Auswüchse verbaler Gewalt DFB-Boss Grindel sieht DFL in der Pflicht FOTO: dpa, jg cul FOTO: dpa, jg cul 2017-05-03T13:26+0200 2017-05-03T13:26+0200

DFB-Präsident Reinhard Grindel will die Auswüchse verbaler Gewalt in den Bundesligastadien nicht länger hinnehmen und sieht dabei vor allem die Deutsche Fußball Liga (DFL) in der Pflicht.