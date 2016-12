Süddeutsche Zeitung: "Eine Machtdemonstration. Es war ein Sieg des Willens und der individuellen Klasse, aber auch Ancelotti durfte sich (neben der sagenhaften Blondierung seines Abwehrspielers) einen Überraschungspunkt gutschreiben lassen: Er hatte Thiago auf die Müller-Position hinter Lewandowski gestellt, was zwei Effekte hatte: Erstens war Thiago damit - siehe 1:0 - nahe am Tor; zweitens bildete er mit den hinter ihm postierten Vidal und Alonso einen autoritären Mittelblock, der das bekanntlich sehr mittig geschnittene Spiel der Leipziger wirkungsvoll blockierte." weniger

Augsburger Allgemeine: "Leipzig chancenlos: Die Bayern feiern schon vor dem Fest. Ob die Planer des Bundesliga-Spielplans ahnten, welch Spitzenspiel sie da zum Abschluss der Hinrunde angesetzt hatten, darf bezweifelt werden. Aufsteiger gegen Rekordmeister – das ist für die Münchner normalerweise nicht mehr als eine Vorspeise vor dem Weihnachtsbraten. Leipzig allerdings hatte mit beeindruckenden Vorleistungen aus dem Aufeinandertreffen ein Spitzenspiel gemacht. Mancher glaubte, in dem frechen Neuling gar schon einen ernsthaften Herausforderer des Platzhirschs zu erkennen. Weit gefehlt. Der FC Bayern nutzte den Mittwochabend dazu, die Verhältnisse wieder in die aus seiner Sicht richtige Ordnung zu rücken. 3:0 hieß es nach 90 einseitigen Minuten. Der FC Bayern grüßt das Christkind auch dieses Weihnachten von der Tabellenspitze." weniger

Bild: "Leipzig erlebt sein blondes Wunder. Bayern grüßt den Rest der Liga – von ganz oben! 3:0 im Kracherduell gegen den Tabellenzweiten Leipzig. Der Rekordmeister macht gegen den Rekordaufsteiger eindrucksvoll klar, wer die Nr. 1 im deutschen Fußball ist. Es ist eine meisterliche Vorstellung der Münchener, die als Weihnachtsmeister in die Winterpause gehen." weniger

Spiegel Online: "Ein Sieg des Trainers. Carlo Ancelotti verzichtete im Mittelfeld zur Überraschung vieler auf Thomas Müller und Franck Ribéry. Stattdessen standen Thiago und der zuletzt immer stärker werdende Douglas Costa in der Startformation. Der Brasilianer war im ersten Durchgang an nahezu jeder gefährlichen Offensivaktion beteiligt und spielte Rechtsverteidiger Bernardo schwindelig. Auch Xabi Alonsos Einsatz im defensiven Mittelfeld war riskant. Kritiker vermuteten, der Spanier sei für den Hochgeschwindigkeits-Fußball des Gegners nicht geeignet. Er belehrte sie mit einem Tor und klugen Pässen eines Besseren." weniger

Welt: "Bayerns eindrucksvolle Machtdemonstration gegen RB. Leipzig war frech, hat von einem Sieg in München geträumt. Was die Bayern machen, wenn sie gereizt werden, zeigten sie gegen RB. Der Meister überrannte den Aufsteiger und zeigte ihm die Grenzen auf." weniger

11Freunde: "Red Bull kassiert Prügel. Und, oh, plötzlich ist Schluss. Wir verabschieden von diesem Spiel, das niemand sehen wollte. Es gab ein höchst ekelhaftes Foul zu sehen und ein paar schöne Tore unserer neuen Lieblingsmannschaft: dem FC Bayern. Wären wir nicht hier, wären wir jetzt gerne ein Teil des Telekom-Ts. Dem Werbepartner des kleinen Mannes." weniger

Eurosport: "Es kommt vermutlich eher selten vor, dass ein Schiedsrichter in einem Derby keine Karten verteilen muss. Heute war es soweit. Zwar war die Intensität recht hoch, es gab auch ein paar Foulspiele, aber Schiedsrichter Manuel Gräfe hatte keine Probleme mit der Spielleitung und hätte Gelbe und Rote Karte ruhig in der Kabine lassen können. Die ganz große hitzige Derby-Atmosphäre fehlte." weniger

Goal: "Kein Sieger im Derby zwischen Köln und Leverkusen. In einem in der ersten Halbzeit flotten und chancenreichen Derby hatten beide Teams ihre guten Phasen. Nach dem Seitenwechsel nahm das Niveau ab. Das Remis war letztlich das gerechte Ergebnis." weniger

Kicker: "Wendell kontert Modestes Traumtor gekonnt. Im abwechslungsreichen und fairen Derby trennten sich Köln und Leverkusen mit 1:1. Bayer dominierte die Anfangsphase, steckte einen Rückstand weg und erzielte kurz vor der Pause den verdienten Ausgleich. Nach ansehnlichem Niveau in der ersten Hälfte war der zweite Durchgang über weite Strecken zerfahren und bot kaum ernsthafte Torchancen, so dass es beim leistungsgerechten Unentschieden blieb." weniger

Express: "Derby-Fight! FC erkämpft Remis gegen Leverkusen. Der 1. FC Köln hat am 16. Bundesliga-Spieltag das dritte 1:1 in Folge eingefahren. Gegen Bayer Leverkusen brachte Anthony Modeste (21.) den FC in Führung, ehe Wendell (44.) für den Rhein-Nachbarn ausglich."