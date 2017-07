Wer bleibt? Wer geht? Wer kommt? Transfergerüchte sind das Salz in der Suppe am Ende einer jeden Saison. Wir geben eine Übersicht über die aktuellen Transfergerüchte in der Bundesliga.



Name: Kevin Kampl



Verein: Bayer 04 Leverkusen



Gerücht: Beijing Guona, AC Mailand



Name: Kevin Kampl

Verein: Bayer 04 Leverkusen

Gerücht: Beijing Guona, AC Mailand

Die Aussage ist klar. "Ich werde Leverkusen auf jeden Fall verlassen, das ist Fakt", erklärte Kampl dem "kicker". Sein Vertrag des slowenischen Nationalspielers läuft allerdings noch bis 2020. Als neuer Klub ist Beijing Guoan mit seinem Mentor und Ex-Trainer Roger Schmidt im Gespräch. Weiteres Interesse besteht vom AC Mailand.

Name: Zlatko Junuzovic



Verein: Werder Bremen



Gerücht: Trabzonspor



Name: Zlatko Junuzovic

Verein: Werder Bremen

Gerücht: Trabzonspor

Möglicherweise verlässt nach Serge Gnabry ein weiterer Leistungsträger den SV Werder Bremen. Zlatko Junuzovic könnte zum türkischen Erstligisten Trabzonspor wechseln. Der Präsident des Klubs von der Schwarzmeerküste soll eigens nach Bremen gereist sein, um den Deal perfekt zu machen. Als Ablöse ist eine Summe von etwa acht Millionen Euro im Gespräch.

Name: Renato Sanches



Verein: FC Bayern München



Gerücht: Leihe



Name: Renato Sanches

Verein: FC Bayern München

Gerücht: Leihe

Die erste Saison für den 19-jährigen Portugiesen lief in München alles andere als glücklich. Die Anpassungsschwierigkeiten waren unübersehbar. Laut dem "kicker" denken die Verantwortlichen des Rekordmeisters daher über ein Leihgeschäft für Sanches nach. Konkrete Interessenten soll es allerdings noch keine geben.

Name: Franco di Santo



Verein: Schalke 04



Gerücht: Hannover 96



Name: Franco di Santo

Verein: Schalke 04

Gerücht: Hannover 96

Vor zwei Jahren wechselte di Santo mit hohen Erwartungen und viel Geld nach Gelsenkirchen. Nun ist seine Perspektive auf Schalke überschaubar. Angeblich hat Hannover 96 Interesse, da die Niedersachsen sich auf Stürmersuche befinden.

Name: Ignacio Camacho



Verein: FC Malaga



Gerücht: VfL Wolfsburg



Name: Ignacio Camacho

Verein: FC Malaga

Gerücht: VfL Wolfsburg

Nach Medienberichten aus Spanien soll der Spanier die Nachfolge von Luiz Gustavo antreten. Camacho soll eine Ablöse von 15 Millionen Euro kosten, für Gustavo hatten die Niedersachsen zehn Millionen Euro erhalten.

Name: Dennis Aogo



Verein: FC Schalke 04



Gerücht: TSG Hoffenheim



Name: Dennis Aogo

Verein: FC Schalke 04

Gerücht: TSG Hoffenheim

Nach Informationen der "Bild"-Zeitung will Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann Aogo in den Kraichgau locken. Günstig wäre er, denn sein Vertrag auf Schalke ist ausgelaufen, Aogo wäre ablösefrei.

Name: Serge Gnabry



Verein: Bayern München



Gerücht: Schalke 04, TSG Hoffenheim



Name: Serge Gnabry

Verein: Bayern München

Gerücht: Schalke 04, TSG Hoffenheim

Da ist der Transfer von Gnabry gerade zu den Bayern fix, da tauchen schon neue Gerüchte um den Nationalspieler auf. Nach Informationen unserer Redaktion soll Schalke 04 an einer Leihe von Gnabry interessiert sein. Auch die TSG Hoffenheim wurde ihn genre ausleihen.

Name: Anthony Modeste



Verein: 1. FC Köln



Gerücht: Tianjin Quanjian, West Ham United



Name: Anthony Modeste

Verein: 1. FC Köln

Gerücht: Tianjin Quanjian, West Ham United

Modeste, mit 25 Saisontoren bester Kölner Torjäger in der abgelaufenen Saison, ist das Thema Nummer eins in diesem Sommer am Geißbockheim. Der Wechsel nach China schien schon so gut wie sicher, Modeste absolvierte sogar schon den Medizincheck bei Tianjin – gegen den Willen der Kölner. Die wollten sich nicht auf der Nase herumtanzen lassen und brachen die Verhandlungen ab. Nun soll der englische Erstligist West Ham United an Modeste baggern. Ein erstes Angebot über 25 Millionen Euro lehnte Köln nach Angaben des "Telegraph" allerdings ab.

Name: Douglas Costa



Verein: Bayern München



Gerücht: Juventus Turin, Inter Mailand



Name: Douglas Costa

Verein: Bayern München

Gerücht: Juventus Turin, Inter Mailand

Ob beim FC Bayern nach dem Transfer von Serge Gnabry noch genug Platz für Costa ist, ist fraglich. Sein Berater soll schon Verhandlungen mit Juve geführt haben – der Wechsel stand unmittelbar bevor. Doch dieser scheint vom Tisch, da die Italiener Danilo von Real Madrid verpflichten wollen und der Rechtsverteidiger damit bereits der zweite Nicht-EU-Ausländer wäre, den Juve für die neue Saison verpflichtet. Mehr sind nach Serie-A-Regularien nicht erlaubt. Nach Informationen der "Gazzetta dello Sport" hat nun Inter Mailand großes Interesse an der Verpflichtung Costas.

Name: Valentino Lazaro



Verein: Red Buill Salzburg



Gerücht: Hertha BSC Berlin



Name: Valentino Lazaro

Verein: Red Buill Salzburg

Gerücht: Hertha BSC Berlin

Hertha sucht noch neues Personal für die Offensive. Ein Kandidat soll Lazaro von Salzburg sein. Problem: Der österreichische Nationalspieler ist aktuell noch zu teuer für Berlin – Salzburg fordert acht Millionen Euro.

Name: Mark Uth



Verein: 1899 Hoffenheim



Gerücht: 1. FC Köln



Name: Mark Uth

Verein: 1899 Hoffenheim

Gerücht: 1. FC Köln

Derzeit werden beim FC zahlreiche Stürmer als Zugänge gehandelt – darunter auch der Ex-Kölner Mark Uth. In Hoffenheim erzielte er in den vergangenen beiden Jahren 15 Saisontore und könnte kommen, falls der FC Anthony Modeste verkauft.

Name: Pierre-Emerick Aubameyang



Verein: Borussia Dortmund



Gerüchte: Paris St. Germain, Real Madrid, AC Mailand, Tianjin Quanjian, FC Liverpool



Name: Pierre-Emerick Aubameyang

Verein: Borussia Dortmund

Gerüchte: Paris St. Germain, Real Madrid, AC Mailand, Tianjin Quanjian, FC Liverpool

Er ist eine der heißesten Personalien diesen Sommer. Es gibt keinen europäischen Spitzenklub, der ihn nicht gerne verpflichten würde. Laut der "Bild" soll er bereits um eine Freigabe beim BVB gebeten haben. Allerdings: Medienberichten zufolge sollen sowohl Paris St. Germain als auch Real Madrid kein Interesse mehr haben. Laut "Le Parisien" will nun der FC Liverpool in den Poker um den Stürmer einsteigen. Der Klub von Trainer Jürgen Klopp ist demnach bereit, die geforderten 70 Millionen Euro Ablöse zu zahlen.

Name: Emil Forsberg



Verein: RB Leipzig



Gerücht: Premier League, AC Mailand



Name: Emil Forsberg

Verein: RB Leipzig

Gerücht: Premier League, AC Mailand

Gegenüber der schwedischen Zeitung "Aftonbladet" ließ sein Berater Hasan Cetinkaya durchblicken: "Ich werde nie kommentieren, um welche Vereine es sich handelt - aber es gibt große Klubs, die sehr an Emil interessiert sind". Besonders aus England und vom AC Mailand gibt es seit Längerem großes Begehren an Forsberg - Leipzig will den Schweden jedoch halten.

Name: Bernd Leno



Verein: Bayer Leverkusen



Gerücht: Ausland



Name: Bernd Leno

Verein: Bayer Leverkusen

Gerücht: Ausland

Den Schlussmann von Bayer Leverkusen zieht es schon länger ins Ausland. Gegenüber "t-online.de" bekräftigte er nun noch mal, bei einem "Topklub im Ausland" spielen zu wollen. Möglicherweise bereits zur neuen Saison? Seine Ausstiegsklausel ist jedoch verstrichen, er könnte Bayer nun nur noch gegen eine hohe Ablöse verlassen.

Name: Max Meyer



Verein: Schalke 04



Gerücht: TSG Hoffenheim



Name: Max Meyer

Verein: Schalke 04

Gerücht: TSG Hoffenheim

Meyer plant den Abschied aus Gelsenkirchen. Ein Angebot einer Vertragsverlängerung über das Jahr 2018 hinaus lehnte der U-21-Nationalspieler ab – damit stehen die Zeichen auf Abschied. In diesem Sommer könnte Meyer noch gegen eine Ablöse den Verein verlassen. Interesse soll die TSG Hoffenheim haben.

Name: Felix Passlack



Verein: Borussia Dortmund



Gerücht: Hertha BSC



Name: Felix Passlack

Verein: Borussia Dortmund

Gerücht: Hertha BSC

Nach Informationen der "Berliner Zeitung" soll sich Passlack bereits mit den Herthanern geeinigt haben. Allerdings fehle noch die Freigabe des BVBs und Trainer Peter Bosz.

Name: Amine Harit



Verein: FC Nantes



Gerücht: Schalke 04



Name: Amine Harit

Verein: FC Nantes

Gerücht: Schalke 04

Schalke 04 ist am französischen Junioren-Nationalspieler Amine Harit vom FC Nantes interessiert. Das bestätigte Nantes-Präsident Waldemar Kita in einem TV-Interview. Neben den Königsblauen sollen auch englische Klubs ihre Fühler nach dem 19 Jahre alten Mittelfeldspieler ausgestreckt haben. Harit ist Stammspieler bei Nantes und gehörte auch dem französischen U20-WM-Aufgebot an.

Name: Admir Mehmedi



Verein: Bayer 04 Leverkusen



Gerücht: FC Turin



Name: Admir Mehmedi

Verein: Bayer 04 Leverkusen

Gerücht: FC Turin

Nach einem Bericht von "La Stampa" sollen sich der FC Turin und der Spieler einig sein. Leverkusen fordere angeblich eine Ablöse von acht Millionen Euro, während die Turiner an einer Leihe mit anschließender Kaufoption interessiert seien. Die Vereine würden schon in Kontakt stehen.



Name: Maximilian Arnold



Verein: VfL Wolfsburg



Gerücht: Borussia Mönchengladbach



Name: Maximilian Arnold

Verein: VfL Wolfsburg

Gerücht: Borussia Mönchengladbach

Seit einigen Jahren gehört das Eigengewächs zum Stammpersonal in Wolfsburg - entsprechend hoch liegt die Schmerzgrenze in der Autostadt. Borussia Mönchengladbach soll nach Informationen des "kicker" trotzdem Interesse haben. Die Ablöse wird auf 15 Millionen Euro geschätzt. VfL-Manager Olaf Rebbe sagte zu einem Wechsel allerdings: "Keine Chance".

Name: Alexis Sanchez



Verein: FC Arsenal



Gerüchte: FC Bayern München, Manchester United



Name: Alexis Sanchez

Verein: FC Arsenal

Gerüchte: FC Bayern München, Manchester United

Das Gerücht hält sich hartnäckig: Kommt Alexis Sanchez an die Säbener Straße? Nun sprach Arsenal-Coach Arsene Wenger ein Machtwort und kündigte an, dass Sanchez diesen Sommer in London bleibt.

Name: Nico Schulz



Verein: Borussia Mönchengladbach



Gerücht: Hamburger SV



Name: Nico Schulz

Name: Ron-Robert Zieler



Verein: Leicester City



Gerücht: VfB Stuttgart



Comeback in der Bundesliga? Laut dem "Kicker" ist Ron-Robert Zieler ein Kandidat beim VfB Stuttgart. Bei Leicester kam Zieler nur zu wenigen Einsätzen. Im Gespräch soll eine Leihe zum Bundesliga-Aufsteiger sein. Ron-Robert ZielerLeicester CityVfB StuttgartComeback in der Bundesliga? Laut dem "Kicker" ist Ron-Robert Zieler ein Kandidat beim VfB Stuttgart. Bei Leicester kam Zieler nur zu wenigen Einsätzen. Im Gespräch soll eine Leihe zum Bundesliga-Aufsteiger sein. weniger

Name: Marwin Hitz



Verein: FC Augsburg



Gerücht: VfB Stuttgart



Auch der aktuelle Schlussmann des FC Augsburg wird vom "kicker" mit dem Bundesliga-Aufsteiger in Verbindung gebracht. Hitz soll nach vier Jahren in Augsburg eine neue Herausforderung suchen. Marwin HitzFC AugsburgVfB StuttgartAuch der aktuelle Schlussmann des FC Augsburg wird vom "kicker" mit dem Bundesliga-Aufsteiger in Verbindung gebracht. Hitz soll nach vier Jahren in Augsburg eine neue Herausforderung suchen. weniger

Name: Daniel Didavi



Verein: VfL Wolfsburg



Gerücht: Hamburger SV



Verlässt Didavi den VfL Wolfsburg bereits wieder nach einer Saison? Zumindest berichtet die "Bild", dass er vor einem Wechsel zum Hamburger SV steht. Mit seiner Situation in Wolfsburg soll er demnach nicht zufrieden sein. Daniel DidaviVfL WolfsburgHamburger SVVerlässt Didavi den VfL Wolfsburg bereits wieder nach einer Saison? Zumindest berichtet die "Bild", dass er vor einem Wechsel zum Hamburger SV steht. Mit seiner Situation in Wolfsburg soll er demnach nicht zufrieden sein. weniger

Name: Naby Keita



Verein: RB Leipzig



Gerücht: FC Liverpool



Kann Leipzig seinen Strategen halten? Erst zu Saisonbeginn war Keita für 15 Millionen Euro aus Salzburg gekommen. Seine Saison war jedoch überragend, entsprechend groß ist das Interesse vieler Top-Vereine. Angeblich hat Liverpool ein Angebot über 79 Millionen Euro abgegenen. Leipzig will allerdings keinen Leistungsträger ziehen lassen, egal zu welchem Preis. Naby KeitaRB LeipzigFC LiverpoolKann Leipzig seinen Strategen halten? Erst zu Saisonbeginn war Keita für 15 Millionen Euro aus Salzburg gekommen. Seine Saison war jedoch überragend, entsprechend groß ist das Interesse vieler Top-Vereine. Angeblich hat Liverpool ein Angebot über 79 Millionen Euro abgegenen. Leipzig will allerdings keinen Leistungsträger ziehen lassen, egal zu welchem Preis. weniger

Name: Leon Goretzka



Verein: Schalke 04



Gerücht: Bayern München



Die Spekulationen halten sich schon länger. Nach einem Bericht der "Sport Bild" sollen sich Bayern und Goretzka bereits einig sein - nur Schalke sträubt sich noch. Der Vertrag von Goretzka läuft noch bis 2018, kommendes Jahr könnte er Schalke ablösefrei verlassen. Auf Facebook verkündete er jedoch jüngst, "dass alles Veröffentlichte falsch" sei. Leon GoretzkaSchalke 04Bayern MünchenDie Spekulationen halten sich schon länger. Nach einem Bericht der "Sport Bild" sollen sich Bayern und Goretzka bereits einig sein - nur Schalke sträubt sich noch. Der Vertrag von Goretzka läuft noch bis 2018, kommendes Jahr könnte er Schalke ablösefrei verlassen. Auf Facebook verkündete er jedoch jüngst, "dass alles Veröffentlichte falsch" sei. weniger

Name: Chicharito



Verein: Bayer Leverkusen



Gerücht: Olympique Lyon



Die Franzosen verlieren mit Alexandre Lacazette ihren Tor-Torjäger. Als Nachfolger hat Lyon offenbar nach einem Bericht der "L'Equipe" Chicharito von Bayer Leverkusen im Visier. Zuletzt wurde er bei Bayer wegen muskulärer Probleme nur noch selten berücksichtigt. Im kommenden Jahr spielt Bayer zudem nicht international. ChicharitoBayer LeverkusenOlympique LyonDie Franzosen verlieren mit Alexandre Lacazette ihren Tor-Torjäger. Als Nachfolger hat Lyon offenbar nach einem Bericht der "L'Equipe" Chicharito von Bayer Leverkusen im Visier. Zuletzt wurde er bei Bayer wegen muskulärer Probleme nur noch selten berücksichtigt. Im kommenden Jahr spielt Bayer zudem nicht international. weniger

Name: Neven Subotic



Verein: Borussia Dortmund



Gerücht: Hamburger SV



Die Leihe von Subotic ist zu Ende, eine Rückkehr zum BVB scheint ausgeschlossen. Nach einem Bericht der "Hamburger Morgenpost" könnte es daher für ihn zum HSV gehen. "Natürlich ist der HSV spannend. Neven hat eine sehr hohe Meinung vom Trainer", meinte sein Berater Frieder Gamm vielsagend. Bereits im Winter war Subotic ein Thema in Hamburg. Neven SuboticBorussia DortmundHamburger SVDie Leihe von Subotic ist zu Ende, eine Rückkehr zum BVB scheint ausgeschlossen. Nach einem Bericht der "Hamburger Morgenpost" könnte es daher für ihn zum HSV gehen. "Natürlich ist der HSV spannend. Neven hat eine sehr hohe Meinung vom Trainer", meinte sein Berater Frieder Gamm vielsagend. Bereits im Winter war Subotic ein Thema in Hamburg. weniger

Name: Sandro Wagner



Verein: TSG Hoffenheim



Gerücht: West Ham United, Swansea City



Eine starke Saison und die ersehnte Nominierung zur Nationalelf: Bei Sandro Wagner läuft es. Entsprechend sind auch englische Klubs längst auf ihn aufmerksam geworden. West Ham United und Swansea City sollen sich laut dem "kicker" mit dem Stürmer beschäftigen.

Name: Kevin Wimmer



Verein: Tottenham Hotspur



Gerücht: 1. FC Köln



Der österreichische Innenverteidiger wurde nach seinem Wechsel zum englischen Vize-Meister nicht glücklich und denkt nun offenbar über eine Rückkehr nach. Nach dem Ende der Leihe von Neven Subotic braucht Köln mindestens einen neuen Innenverteidiger. Möglicherweise scheitert der Deal an der Ablösesumme, denn Tottenham wird einiges für Wimmer verlangen – auch wenn er eigentlich nie zum Einsatz kam. Kevin WimmerTottenham Hotspur1. FC KölnDer österreichische Innenverteidiger wurde nach seinem Wechsel zum englischen Vize-Meister nicht glücklich und denkt nun offenbar über eine Rückkehr nach. Nach dem Ende der Leihe von Neven Subotic braucht Köln mindestens einen neuen Innenverteidiger. Möglicherweise scheitert der Deal an der Ablösesumme, denn Tottenham wird einiges für Wimmer verlangen – auch wenn er eigentlich nie zum Einsatz kam. weniger

Name: Benjamin Pavard



Verein: VfB Stuttgart



Gerücht: 1. FC Köln, TSG Hoffenheim



Laut einem Gerücht aus Frankreich soll 1. FC Köln an Benjamin Pavard vom VfB Stuttgart interessiert sein - auch die TSG Hoffenheim soll sich mit dem Rechtsverteidiger beschäftigen. Der Franzose kam zu Saisonbeginn für fünf Millionen Euro zu den Schwaben.

Name: Holger Badstuber



Verein: Schalke 04 (ausgeliehen von Bayern München)



Gerüchte: VfB Stuttgart, Premier-League-Klubs



Eine Rückkehr zu Bayern ist ausgeschlossen. Aber kehrt Badstuber der Bundesliga ganz den Rücken? Der Innenverteidiger soll laut Informationen der "SportBild" Angebote aus der Premier League haben. Wie die "Bild" berichtet, soll aber auch der VfB Stuttgart interessiert sein. Holger BadstuberSchalke 04 (ausgeliehen von Bayern München)VfB Stuttgart, Premier-League-KlubsEine Rückkehr zu Bayern ist ausgeschlossen. Aber kehrt Badstuber der Bundesliga ganz den Rücken? Der Innenverteidiger soll laut Informationen der "SportBild" Angebote aus der Premier League haben. Wie die "Bild" berichtet, soll aber auch der VfB Stuttgart interessiert sein. weniger

Name: Sebastian Rode



Verein: Borussia Dortmund



Gerüchte: 1. FC Köln, Premier-League-Klubs



Beim BVB läuft das Jahr nicht optimal für Rode. Daher soll nach einem Bericht der "SportBild" der 1. FC Köln Interesse an dem Mittelfeldspieler haben. Allerdings dürfte Rode für die Kölner nicht ganz günstig werden. Daher kommt auch ein Wechsel in die Premier League in Betracht. Sebastian RodeBorussia Dortmund1. FC Köln, Premier-League-KlubsBeim BVB läuft das Jahr nicht optimal für Rode. Daher soll nach einem Bericht der "SportBild" der 1. FC Köln Interesse an dem Mittelfeldspieler haben. Allerdings dürfte Rode für die Kölner nicht ganz günstig werden. Daher kommt auch ein Wechsel in die Premier League in Betracht. weniger

Name: Kelechi Iheanacho



Verein: Manchester City



Gerücht: TSG Hoffenheim



Die britische "Sun" berichtet über ein mögliches Leihgeschäft zwischen Manchester City und der TSG Hoffenheim. Auch der BVB soll interessiert sein. In 28 Pflichtspielen erzielte Iheanacho in dieser Saison 7 Tore für City. Kelechi IheanachoManchester CityTSG HoffenheimDie britische "Sun" berichtet über ein mögliches Leihgeschäft zwischen Manchester City und der TSG Hoffenheim. Auch der BVB soll interessiert sein. In 28 Pflichtspielen erzielte Iheanacho in dieser Saison 7 Tore für City. weniger

Name: Juan Bernat



Verein: Bayern München



Gerüchte: Atlético Madrid



Abschied aus München? Für Juan Bernat springt derzeit beim deutschen Rekordmeister nicht mehr als eine Edel-Reservistenrolle heraus. Daher bringt die „Mundo Deportivo“ den Linksverteidiger mit Atlético Madrid in Verbindung. Juan BernatBayern MünchenAtlético MadridAbschied aus München? Für Juan Bernat springt derzeit beim deutschen Rekordmeister nicht mehr als eine Edel-Reservistenrolle heraus. Daher bringt die „Mundo Deportivo“ den Linksverteidiger mit Atlético Madrid in Verbindung. weniger

Name: Amin Younes



Verein: Ajax Amsterdam



Gerüchte: FC Schalke 04



Mit den Niederländern sorgte er in Europa für Furore. Doch führt sein nächster Schritt ihn zurück in die Bundesliga? Besonders dem FC Schalke 04 wurde Interesse nachgesagt. Laut Ajax Sportdirektor Marc Overmars stehe Younes aber nicht zum Verkauf. Amin YounesAjax AmsterdamFC Schalke 04Mit den Niederländern sorgte er in Europa für Furore. Doch führt sein nächster Schritt ihn zurück in die Bundesliga? Besonders dem FC Schalke 04 wurde Interesse nachgesagt. Laut Ajax Sportdirektor Marc Overmars stehe Younes aber nicht zum Verkauf. weniger

Name: Adrien Rabiot



Verein: Paris St. Germain



Gerüchte: Bayern München



Für Bayern-Trainer Carlo Ancelotti ist er kein unbekannter: Der Italiener verhalf während seiner Zeit in Paris dem damals 17-Jährigen zu seinem Debüt in der Ligue 1. "Adrien Rabiot ist exakt der Sechser, wie ihn der FC Bayern derzeit sucht. Er ist nicht nur Zerstörer vor der Abwehr, sondern auch ein exzellenter Spielgestalter", beschieb Lothar Matthäus den Franzosen. Adrien RabiotParis St. GermainBayern MünchenFür Bayern-Trainer Carlo Ancelotti ist er kein unbekannter: Der Italiener verhalf während seiner Zeit in Paris dem damals 17-Jährigen zu seinem Debüt in der Ligue 1. "Adrien Rabiot ist exakt der Sechser, wie ihn der FC Bayern derzeit sucht. Er ist nicht nur Zerstörer vor der Abwehr, sondern auch ein exzellenter Spielgestalter", beschieb Lothar Matthäus den Franzosen. weniger

Name: Marco Verratti



Verein: Paris-St. Germain



Gerüchte: Bayern München



Aber auch ein anderer Spieler der Franzosen ist für Bayern interessant: Marco Verratti. Gegenüber "Tuttosport" sagte sein Berater: "Ein Angebot von Bayern könnte tatsächlich vorliegen. Doch wer an Verratti interessiert ist, muss mit dem Klub reden und nicht mit mir." Allerdings wäre Italiener nicht günstig zu haben. Seine Ablöse soll bei über 60 Millionen Euro liegen. Marco VerrattiParis-St. GermainBayern MünchenAber auch ein anderer Spieler der Franzosen ist für Bayern interessant: Marco Verratti. Gegenüber "Tuttosport" sagte sein Berater: "Ein Angebot von Bayern könnte tatsächlich vorliegen. Doch wer an Verratti interessiert ist, muss mit dem Klub reden und nicht mit mir." Allerdings wäre Italiener nicht günstig zu haben. Seine Ablöse soll bei über 60 Millionen Euro liegen. weniger