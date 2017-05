Alle Meisterschafts-Entscheidungen seit 1963 Ein Überblick über alle Titel-Entscheidungen in der Bundesliga-Geschichte. Wann wurden die Klubs Meister? Wer war ihr Gegner?

Alle Meisterschafts-Entscheidungen seit 1963 Saison 1963/64



Meister: 1. FC Köln

Spieltag: 30 von 32

Datum: 18. April 1964



Dem 1. FC Köln würde am drittletzten Spieltag bereits ein Remis reichen. Es gibt ein 5:2 gegen Borussia Dortmund, während Verfolger Meidericher SV gegen den 1. FC Nürnberg ohnehin nur 0:0 spielt.

Alle Meisterschafts-Entscheidungen seit 1963 Saison 1964/65



Meister: Werder Bremen

Spieltag: 30 von 30

Datum: 15. Mai 1965



Werder Bremen benötigt am letzten Spieltag noch einen Punkt und holt durch ein 3:2 beim 1. FC Nürnberg zwei. Der 1. FC Köln trennt sich gleichzeitig nur Unentschieden von Borussia Dortmund.

Alle Meisterschafts-Entscheidungen seit 1963 Saison 1965/66



Meister: 1860 München

Spieltag: 34 von 34

Datum: 28. Mai 1966



Einen Punkt muss 1860 München am letzten Spieltag gegen den Hamburger SV holen und erledigt die Aufgabe mit einem 1:1. Verfolger Borussia Dortmund verliert aber ohnehin bei Eintracht Frankfurt.

Alle Meisterschafts-Entscheidungen seit 1963 Saison 1966/67



Meister: Eintracht Braunschweig

Spieltag: 34 von 34

Datum: 3. Juni 1967



1860 München und Eintracht Frankfurt haben beide noch Chancen, Eintracht Braunschweig einzuholen. Doch die Braunschweiger gewinnen ihr letztes Spiel 4:1 gegen den 1. FC Nürnberg und werden Meister.



Alle Meisterschafts-Entscheidungen seit 1963 Saison 1967/68



Meister: 1. FC Nürnberg

Spieltag: 33 von 34

Datum: 18. Mai 1968



Mit einem 2:0-Sieg bei Bayern München sichert sich der 1. FC Nürnberg vorzeitig seinen ersten Meistertitel in der Bundesliga.

Alle Meisterschafts-Entscheidungen seit 1963 Saison 1968/69



Meister: Bayern München

Spieltag: 32 von 34

Datum: 24. Mai 1969



Bayern München sichert sich den Titel zwei Spieltage vor dem Ende. Auch ohne die Niederlage des Hamburger SV bei Hertha BSC hätte den Bayern das 5:1 gegen Kickers Offenbach gereicht.

Alle Meisterschafts-Entscheidungen seit 1963 Saison 1969/70



Meister: Borussia Mönchengladbach

Spieltag: 33 von 34

Datum: 30. April 1970



Borussia Mönchengladbach kann mit einem Sieg gegen den Hamburger SV die erste Meisterschaft klarmachen. Der ist auch nötig, weil Bayern München gleichzeitig 6:2 gegen Rot-Weiß Oberhausen gewinnt. Gladbach bringt gegen den HSV eine 4:0-Führung mit 4:3 über die Zeit.

Alle Meisterschafts-Entscheidungen seit 1963 Saison 1970/71



Meister: Borussia Mönchengladbach

Spieltag: 34 von 34

Datum: 5. Juni 1971



Punktgleich mit Bayern München geht Borussia Mönchengladbach in den letzten Spieltag. Die Bayern kassieren beim MSV Duisburg eine Niederlage, die Borussia kürt sich mit einem 4:1 bei Eintracht Frankfurt zum Meister.

Alle Meisterschafts-Entscheidungen seit 1963 Saison 1971/72



Meister: Bayern München

Spieltag: 34 von 34

Datum: 28. Juni 1972



Ein Finale um den Titel: Bayern München reicht gegen Verfolger Schalke 04 ein Punkt. Beim klaren 5:1 ist nicht einmal ein Treffer von 40-Tore-Mann Gerd Müller nötig.

Alle Meisterschafts-Entscheidungen seit 1963 Saison 1972/73



Meister: Bayern München

Spieltag: 30 von 34

Datum: 5. Mai 1973



Dieser Rekord wird 40 Jahre Bestand haben: So früh wie kein anderes Team sichert sich Bayern München durch einen 6:0-Kantersieg gegen den 1. FC Kaiserslautern die Meisterschaft.

Alle Meisterschafts-Entscheidungen seit 1963 Saison 1973/74



Meister: Bayern München

Spieltag: 33 von 34

Datum: 11. Mai 1974



Borussia Mönchengladbach verliert bei Fortuna Düsseldorf am 33. Spieltag 0:1, so dass Bayern München dank eines 1:0 gegen Kickers Offenbach den dritten Titel in Folge holt. Eine Woche später kassiert der Meister am Gladbacher Bökelberg eine 0:5-Klatsche – es ist der Tag nach dem Sieg im Finale des Landesmeister-Pokals gegen Atletico Madrid.

Alle Meisterschafts-Entscheidungen seit 1963 Saison 1974/75



Meister: Borussia Mönchengladbach

Spieltag: 33 von 34

Datum: 7. Juni 1975



Souveräne Angelegenheit für Borussia Mönchengladbach: Mit dem 2:0 gegen Eintracht Braunschweig holt der VfL am vorletzten Spieltag den letzten nötigen Punkt, Verfolger Hertha BSC unterliegt ohnehin bei Rot-Weiss Essen.

Alle Meisterschafts-Entscheidungen seit 1963 Saison 1975/76



Meister: Borussia Mönchengladbach

Spieltag: 33 von 34

Datum: 4. Juni 1976



Wieder benötigt Borussia Mönchengladbach nur einen Punkt und holt ihn diesmal bei den Kickers Offenbach. Die Konkurrenz kann aber sowieso nicht gewinnen.

Alle Meisterschafts-Entscheidungen seit 1963 Saison 1976/77



Meister: Borussia Mönchengladbach

Spieltag: 34 von 34

Datum: 21. Mai 1977



Diesmal ist es etwas knapper. Mit zwei Punkten Vorsprung auf den FC Schalke und Eintracht Braunschweig gehtTabellenführer Borussia Mönchengladbach ins Saisonfinale. Beide Konkurrenten gewinnen, Gladbach holteein 2:2 bei Bayern München. Der Ausgleich für die Bayern fällt in der 90. Minute durch ein Eigentor. Bei einer Niederlage wäre Schalke Meister geworden.

Alle Meisterschafts-Entscheidungen seit 1963 Saison 1977/78



Meister: 1. FC Köln

Spieltag: 34 von 34

Datum: 29. April 1978



Punktgleich mit Borussia Mönchengladbach, aber mit der um zehn Tore besseren Tordifferenz geht der 1. FC Köln ins Saisonfinale. Beide gewinnen, Gladbach historisch hoch mit 12:0 gegen Borussia Dortmund. Der Rekordsieg reicht aber nicht, weil Köln 5:0 beim FC St. Pauli siegt.

Alle Meisterschafts-Entscheidungen seit 1963 Saison 1978/79



Meister: Hamburger SV

Spieltag: 33 von 34

Datum: 2. Juni 1979



Ein 0:0 bei Arminia Bielefeld ist kein schönes Meister-Ergebnis, aber es genügt dem Hamburger SV am vorletzten Spieltag, weil der VfB Stuttgart zu Hause mit 1:4 gegen den 1. FC Köln verliert.

Alle Meisterschafts-Entscheidungen seit 1963 Saison 1979/80



Meister: Bayern München

Spieltag: 34 von 34

Datum: 31. Mai 1980



Bayern München gewinnt 2:1 gegen Eintracht Braunschweig, während der Hamburger SV ein 4:0 gegen Schalke 04 schafft. So ändert sich am letzten Spieltag nichts mehr am Zwei-Punkte-Vorsprung der Bayern.

Alle Meisterschafts-Entscheidungen seit 1963 Saison 1980/81



Meister: Bayern München

Spieltag: 33 von 34

Datum: 6. Juni 1981



Der Hamburger SV spielt mit drei Punkten Rückstand nur 0:0 bei 1860 München. So wird Bayern München mit einem 4:1 bei Borussia Mönchengladbach vorzeitig Meister.

Alle Meisterschafts-Entscheidungen seit 1963 Saison 1981/82



Meister: Hamburger SV

Spieltag: 34 von 34

Datum: 29. Mai 1982



Der Hamburger SV kann sich aufgrund der klar besseren Tordifferenz sicher sein, dass selbst eine Niederlage gegen den Karlsruher SC reichen würde. Es wird ein 0:0. Als Zweiter verliert der 1. FC Köln außerdem 3:4 gegen den 1. FC Kaiserslautern.

Alle Meisterschafts-Entscheidungen seit 1963 Saison 1982/83



Meister: Hamburger SV

Spieltag: 34 von 34

Datum: 4. Juni 1983



Knapp, aber es reicht: Mit einem 2:1 beim FC Schalke sichert sich der Hamburger SV seine dritte Meisterschaft. Gleichzeitig gewinnt der punktgleiche Verfolger Werder Bremen 3:2 gegen den VfL Bochum.

Alle Meisterschafts-Entscheidungen seit 1963 Saison 1983/84



Meister: VfB Stuttgart

Spieltag: 34 von 34

Datum: 26. Mai 1984



Bei zwei Punkten und neun Toren Vorsprung kann sich der VfB Stuttgart relativ sicher sein – doch am letzten Spieltag ist mit dem Hamburger SV immerhin der Zweite zu Gast im Neckarstadion. Stuttgart verliert 0:1, wird Meister, ist am Ende aber punktgleich mit dem HSV und dem Dritten Borussia Mönchengladbach.

Alle Meisterschafts-Entscheidungen seit 1963 Saison 1984/85



Meister: Bayern München

Spieltag: 34 von 34

Datum: 8. Juni 1985



So ist es oft gewesen: Der Zweite darf sich noch Hoffnungen machen, verliert aber am letzten Spieltag – so wie Werder Bremen bei Borussia Dortmund. Der Sieg von Bayern München bei Eintracht Braunschweig wäre also gar nicht nötig gewesen.

Alle Meisterschafts-Entscheidungen seit 1963 Saison 1985/86



Meister: Bayern München

Spieltag: 34 von 34

Datum: 26. April 1986



Novum in der Bundesliga: Der Spitzenreiter vor dem letzten Spieltag gibt die Führung noch ab. Weil Werder Bremen 1:2 beim VfB Stuttgart verliert, zieht Bayern München mit einem 6:0 gegen Borussia Mönchengladbach vorbei.

Alle Meisterschafts-Entscheidungen seit 1963 Saison 1986/87



Meister: Bayern München

Spieltag: 32 von 34

Datum: 6. Juni 1987



Nach fünf Entscheidungen am letzten Spieltag in Folge macht es Bayern München weniger spannend. Am 32. Spieltag genügt ein 2:2 gegen Bayer Uerdingen.

Alle Meisterschafts-Entscheidungen seit 1963 Saison 1987/88



Meister: Werder Bremen

Spieltag: 31 von 34

Datum: 3. Mai 1988



Weil der 1. FC Köln 0:3 beim Hamburger SV verliert, kürt sich Werder Bremen am 31. Spieltag zum zweitfrühsten Meister bis dahin. Für den Titel sorgt ein 1:0 bei Eintracht Frankfurt.

Alle Meisterschafts-Entscheidungen seit 1963 Saison 1988/89



Meister: Bayern München

Spieltag: 32 von 34

Datum: 6. Juni 1989



Zum ersten "Sofa-Meister" wird Bayern München in jenem Jahr. Am 32. Spieltag setzen sie sich auf sechs Punkte ab mit einem Sieg gegen Bayer Uerdingen. Der 1. FC Köln könnte drei Tage später noch verkürzen, spielt aber nur 0:0 bei den Stuttgarter Kickers.

Alle Meisterschafts-Entscheidungen seit 1963 Saison 1989/90



Meister: Bayern München

Spieltag: 32 von 34

Datum: 2. Mai 1990



Mit einem Sieg 32. Spieltag kann Bayern München alles klar machen. Die Münchner, mittlerweile Rekordmeister, gewinnen 1:0 gegen den FC St. Pauli.

Alle Meisterschafts-Entscheidungen seit 1963 Saison 1990/91



Meister: 1. FC Kaiserslautern

Spieltag: 34 von 34

Datum: 15. Juni 1991



Der 1. FC Kaiserslautern kann bereits am 33. Spieltag mit einem Punktgewinn gegen Borussia Mönchengladbach alles klarmachen können, verliert aber 2:3. Den Titelgewinn besorgt dann ein 6.2 beim 1. FC Köln am letzten Spieltag.

Alle Meisterschafts-Entscheidungen seit 1963 Saison 1991/92



Meister: VfB Stuttgart

Spieltag: 34 von 34

Datum: 16. Mai 1992



Eintracht Frankfurt geht als Tabellenführer in den letzten Spieltag, verliert aber unglücklich bei Hansa Rostock. Borussia Dortmund hätte mit einem Sieg beim MSV Duisburg beinahe die Meisterschaft geholt, doch dann zieht der VfB Stuttgart durch das 2:1 von Guido Buchwald in der 86. Minute bei Bayer Leverkusen doch noch vorbei – die bis dahin späteste Entscheidung.

Alle Meisterschafts-Entscheidungen seit 1963 Saison 1992/93



Meister: Werder Bremen

Spieltag: 34 von 34

Datum: 5. Juni 1993



Werder Bremen ist nur ein Tor besser als der FC Bayern vor dem letzten Spieltag und sichert sich den 3:0-Sieg beim VfB Stuttgart erst in der zweiten Halbzeit. Zuvor haben die Bayern beim FC Schalke lange geführt.

Alle Meisterschafts-Entscheidungen seit 1963 Saison 1993/94



Meister: Bayern München

Spieltag: 34 von 34

Datum: 7. Mai 1994



Lothar Matthäus briucht den Bann für Bayern München gegen Schalke 04. Theoretisch hätte ein Unentschieden gereicht, aber dann wäre es gegenüber dem 1. FC Kaiserslautern sehr eng geworden.

Alle Meisterschafts-Entscheidungen seit 1963 Saison 1994/95



Meister: Borussia Dortmund

Spieltag: 34 von 34

Datum: 17. Juni 1995



Mal wieder ein Meister, der erst am letzten Spieltag Tabellenführer wird. Weil Werder Bremen dem FC Bayern unterliegt, gewinnt Borussia Dortmund durch ein 2:0 gegen den Hamburger SV den Titel.

Alle Meisterschafts-Entscheidungen seit 1963 Saison 1995/96



Meister: Borussia Dortmund

Spieltag: 33 von 34

Datum: 11. Mai 1996



Kurios: Borussia Dortmund wird durch ein 2:2 im Münchner Olympiastadion bei 1860 München Meister – durch Schützenhilfe des Revierrivalen FC Schalke, der gegen den FC Bayern gewinnt.

Alle Meisterschafts-Entscheidungen seit 1963 Saison 1996/97



Meister: Bayern München

Spieltag: 30 von 34

Datum: 24. Mai 1997



Bayer Leverkusen geht beim 1. FC Köln mit 0:4 baden, Bayern München sichert sich durch ein 4:2 gegen den VfB Stuttgart vorzeitig den Titel.

Alle Meisterschafts-Entscheidungen seit 1963 Saison 1997/98



Meister: 1. FC Kaiserslautern

Spieltag: 33 von 34

Datum: 2. Mai 1998



Der MSV Duisburg macht den 1. FC Kaiserslautern mit einem 0:0 gegen Bayern München zum Meister. Dem FCK beim Jubeln zusehen muss der VfL Wolfsburg.

Alle Meisterschafts-Entscheidungen seit 1963 Saison 1998/99



Meister: Bayern München

Spieltag: 31 von 34

Datum: 9. Mai 1999



Bayern München reicht ein Punkt, den gibt es gegen Hertha BSC. Früher haben bis dahin nur die Bayern selbst 1973 den Titel geholt.

Alle Meisterschafts-Entscheidungen seit 1963 Saison 1999/00



Meister: Bayern München

Spieltag: 34 von 34

Datum: 20. Mai 2000



Bayer Leverkusen erlebt bei der SpVgg Unterhaching sein "Waterloo". Bayern München holt mit einem Sieg gegen Werder Bremen den Drei-Punkte-Rückstand auf.

Alle Meisterschafts-Entscheidungen seit 1963 Saison 2000/01



Meister: Bayern München

Spieltag: 34 von 34

Datum: 19. Mai 2001



Die Mutter aller Herzschlag-Finals: Bayern München lässt mit dem 1:1 beim Hamburger SV in der 94. Minute doch noch den FC Schalke hinter sich, der bei Punktgleichheit die bessere Tordifferenz gehabt hätte.

Alle Meisterschafts-Entscheidungen seit 1963 Saison 2001/02



Meister: Borussia Dortmund

Spieltag: 34 von 34

Datum: 4. Mai 2002



Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Bayern München – jeweils durch einen Punkt getrennt – gewinnen allesamt am letzten Spieltag. Der BVB trifft gegen Werder Bremen in der 74. Minute reichlich spät zum Titelgewinn.

Alle Meisterschafts-Entscheidungen seit 1963 Saison 2002/03



Meister: Bayern München

Spieltag: 30 von 34

Datum: 26. April 2003



Rekord eingestellt: Vier Spieltage vor Schluss wird Bayern München durch ein 2:0 beim VfL Wolfsburg Meister, weil die Konkurrenten VfB Stuttgart und Borussia Dortmund – die längst keine mehr sind – nur Unentschieden spielen.

Alle Meisterschafts-Entscheidungen seit 1963 Saison 2003/04



Meister: Werder Bremen

Spieltag: 32 von 34

Datum: 8. Mai 2004



Bayern München hat zwei Spieltage vor Schluss sechs Punkte Rückstand auf Werder Bremen und könnte das Titelrennen mit einem Sieg im direkten Duell noch einmal spannend machen. Doch die Bayern verlieren 1:3.

Alle Meisterschafts-Entscheidungen seit 1963 Saison 2004/05



Meister: Bayern München

Spieltag: 31 von 34

Datum: 30. April 2005



Die frühen Entscheidungen häufen sich: Weil Schalke 04 nur 3:3 gegen Bayer Leverkusen spielt, holt Bayern München mit einem 4:0 beim 1. FC Kaiserslautern den Titel.

Alle Meisterschafts-Entscheidungen seit 1963 Saison 2005/06



Meister: Bayern München

Spieltag: 33 von 34

Datum: 6. Mai 2006



Schon wieder wird Bayern München beim 1. FC Kaiserslautern Meister. Diesmal reicht ein 1:1, weil der Hamburger SV gleichzeitig bei Hertha BSC verliert.

Alle Meisterschafts-Entscheidungen seit 1963 Saison 2006/07



Meister: VfB Stuttgart

Spieltag: 34 von 34

Datum: 19. Mai 2007



Der VfB Stuttgart sichert sich mit einem Sieg gegen Energie Cottbus seinen dritten Bundesliga-Titel. Ein Remis hätte ganz knapp auch gereicht, um vor dem FC Schalke zu landen.

Alle Meisterschafts-Entscheidungen seit 1963 Saison 2007/08



Meister: Bayern München

Spieltag: 31 von 34

Datum: 4. Mai 2008



Einen Punkt benötigt Bayern München beim VfL Wolfsburg und sichert ihn sich minimalistisch mit einem 0:0.

Alle Meisterschafts-Entscheidungen seit 1963 Saison 2008/09



Meister: VfL Wolfsburg

Spieltag: 34 von 34

Datum: 23. Mai 2009



Mit einem 5:1 gegen Werder Bremen lässt der VfL Wolfsburg nichts anbrennen.

Alle Meisterschafts-Entscheidungen seit 1963 Saison 2009/10



Meister: Bayern München

Spieltag: 34 von 34

Datum: 8. Mai 2010



Aufgrund der besseren Tordifferenz darf Bayern München am 33. Spieltag schon ein bisschen jubeln, so richtig dann aber nach einem 3:1 bei Hertha BSC.

Alle Meisterschafts-Entscheidungen seit 1963 Saison 2010/11



Meister: Borussia Dortmund

Spieltag: 32 von 34

Datum: 30. April 2011



Bayer Leverkusen verliert beim 1. FC Köln, mit einem 2:0 gegen den 1. FC Nürnberg sichert sich Borussia Dortmund zu Hause den Titel.

Alle Meisterschafts-Entscheidungen seit 1963 Saison 2011/12



Meister: Borussia Dortmund

Spieltag: 32 von 34

Datum: 21. April 2012



Beinahe wird Borussia Dortmund am Samstagnachmittag vor dem Fernseher Meister, weil Bayern München gegen Werder Bremen zurückliegt. Die Bayern drehen aber noch das Spiel, so dass der BVB am Abend gegen Borussia Mönchengladbach aus eigener Kraft die letzten Zweifel wegfegt.

Alle Meisterschafts-Entscheidungen seit 1963 Saison 2012/13



Meister: Bayern München

Spieltag: 28 von 34

Datum: 6. April 2013



6. April, 28. Spieltag – früher war bis dahin niemand Meister. Bayern München holt den Titel durch ein 1:0 bei Eintracht Frankfurt.

Alle Meisterschafts-Entscheidungen seit 1963 Saison 2013/14



Meister: Bayern München

Spieltag: 27 von 34

Datum: 25. März 2014



Bayern München steigert sich noch einmal: auf den 27. Spieltag und auf den 25. März, der Frühling hat gerade erst begonnen. Alles klar macht der Rekordmeister mit einem 3:1 bei Hertha BSC, während Borussia Dortmund und Schalke 04 0:0 spielen.

Alle Meisterschafts-Entscheidungen seit 1963 Saison 2014/15



Meister: Bayern München

Spieltag: 30 von 34

Datum: 26. April 2015



Weil der VfL Wolfsburg sonntags bei Borussia Mönchengladbach verliert, ist alles klar – zum zweiten Mal in der Bundesliga-Geschichte muss Bayern München, dem "Sofa-Meister" niemand beim Jubeln zusehen.

Alle Meisterschafts-Entscheidungen seit 1963 Saison 2015/16



Meister: Bayern München

Spieltag: 33 von 34

Datum: 7. Mai 2016 Die Bayern brauchten am vorletzten Spieltag einen Sieg bei Aufsteiger FC Ingolstadt, um als erster Verein viermal in Serie die deutsche Meisterschaft zu gewinnen. Bayern siegte 2:1 und holte sich zum insgesamt 26. Mal die Schale.