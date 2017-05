15. Oktober: 2:2 in Frankfurt, Rummenigge tobt: "Das war nicht Bayern München, so kann man nicht auftreten. Das war nicht akzeptabel." Es folgen fünf Pflichtspielsiege.

23. November: 2:3 in Rostow. "Krise ist zu viel gesagt", meint Lahm, Rummenigge attackiert Abwehrchef Jerome Boateng ("back to earth"), der kontert: "Darüber kann ich nur lachen."

Bayerns Weg zum Titel

21. Dezember: Beim Showdown in München verweisen die Bayern Herausforderer Leipzig mit 3:0 in die Schranken. "Wir trinken heute Champagner", sagt Rummenigge und schlürft an seinem Veuve Clicquot. Der Wintermeister werde "in freudvoller Erwartung" unterm Weihnachtsbaum sitzen.