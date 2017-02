Der FC Bayern kommt einfach nicht in Fahrt. Bei der Heimpremiere in diesem Jahr reichte es für den deutschen Fußball-Meister am Samstag beim 1:1 (1:1) gegen den FC Schalke anders als in den vorangegangenen Partien nicht einmal mehr zu einem Sieg. Sehen Sie die Bilder des Spiels.

