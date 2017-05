SZ: "Am Samstag machte der deutsche Rekordmeister den 27. Titel der Vereinsgeschichte halt in Wolfsburg perfekt - durch ein 6:0 (3:0) beim VfL, der sich weiterhin massiv in Abstiegsgefahr befindet. Ein bisschen Euphorie war auch zu spüren, als die Spieler in die Kabine liefen. '¿Dónde está el alcohol?', brüllte Thiago Alcántara, nachdem er... mehr

SZ: "Am Samstag machte der deutsche Rekordmeister den 27. Titel der Vereinsgeschichte halt in Wolfsburg perfekt - durch ein 6:0 (3:0) beim VfL, der sich weiterhin massiv in Abstiegsgefahr befindet. Ein bisschen Euphorie war auch zu spüren, als die Spieler in die Kabine liefen. '¿Dónde está el alcohol?', brüllte Thiago Alcántara, nachdem er mit den restlichen Bayern in der Kurve mit den Fans einen unerhörten Triumph gefeiert hatte: Der FC Bayern ist zum ersten Verein in der Bundesliga-Geschichte gereift, der fünf Titel aneinanderreihen konnte." weniger