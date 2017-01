später lesen Bremen - Bayern 1:2 Schwache Bayern zittern sich zum Sieg beim Lieblingsgegner FOTO: ap, mm Teilen

Ohne Leichtigkeit marschiert Bayern München in der Bundesliga weiter vorneweg. Das Team von Trainer Carlo Ancelotti sicherte sich am 18. Spieltag der Bundesliga mit einem 2:1 (2:0) bei Werder Bremen im siebten Liga-Spiel in Folge drei Punkte. Es war zudem der 15. Pflichtspiel-Sieg in Serie gegen den einstigen Rivalen. Souverän war er nicht.