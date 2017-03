Die Bundesliga neigt sich der entscheidenden Saisonphase entgegen. Dennoch geht bei den Klubs der Blick auch schon darüber hinaus – viele Verträge laufen aus. Dem FC Schalke könnte ein ereignisreicher Sommer bevorstehen.

Ein Blick in die Übersicht der Arbeitsverträge in der Bundesliga zeigt, dass insbesondere die Topklubs an der Spitze ihre wichtigsten Spieler langfristig Spieler gebunden haben. Bei den Bayern, Dortmund oder Leipzig gibt es kaum Verträge, die zum 30. Juni in diesem Jahr auslaufen.

Bleibt Coman beim FC Bayern?

Bekanntester Name bei den Bayern ist Kingsley Coman, dessen zweijährige Leihe von Juventus Turin ausläuft. Der Rekordmeister besitzt allerdings eine Kaufoption für den französischen Offensiv-Flitzer, bis Ende April muss an der Säbener Straße eine Entscheidung über die Zukunft von Coman an der Isar getroffen werden.

Unklar ist ebenso, ob Dortmunds Ersatzkeeper Roman Weidenfeller einen neuen Kontrakt beim Meister von 2011 und 2012 bekommt. Der Vertrag mit dem Backup von Roman Bürki ist der einzige, der beim BVB im Sommer ausläuft.

Bei Aufsteiger RB Leipzig stehen Marvin Compper, Ersatztorwart Fabio Coltorti und Rani Khedira (Mittelfeld) auf der Liste, wobei nur "Oldie" Compper eine Stammkraft beim Überraschungsteam ist.

Die C-Frage der Borussia

In der Fohlenelf ist die größte Personalfrage die mögliche Rückkehr von Andreas Christensen zum FC Chelsea. Max Eberl würde den Dänen gerne halten, ob der englische Tabellenführer der Borussia entgegenkommt, ist die große Frage. Dazu laufen die Verträge der beiden Keeper Heimeroth (Karriereende) und dem Langzeitverletzten Nachwuchsmann Moritz Nicolas aus.

Wenige auslaufende Verträge gibt es auch bei der Werkself, einer ist der von Roberto Hilbert. Der 32-Jährige galt unter Ex-Trainer Roger Schmidt bereits als abgeschrieben, nicht einmal zum Trainingslager nach Orlando durfte der Meister von 2007 mitreisen. Im Winter galt ein Abgang als sicher, doch dann holte ihn Tayfun Korkut von der Tribüne zurück auf den Rasen. Ein Verbleib bei Bayer ist dennoch ungewiss.

Viele auslaufende Verträge auf Schalke

Besonders viele auslaufende Verträge haben sich auf Schalke angehäuft. Beim Revierklub ist mit einem größeren Umbruch im Sommer zu rechnen, nicht zuletzt auch, wenn die Europa League und die damit verbundene sportliche Perspektive verpasst wird.

Sascha Riether will nach der Saison seine Karriere beenden, die Zeit von Stürmer Klaas-Jan Huntelaar, Eric Maxim Choupo-Moting und Dennis Aogo scheint abgelaufen, auch der Verbleib von Yevhen Konopljanka (vom FC Sevilla ausgeliehen) ist unsicher. Winter-Verpflichtung Holger Badstuber wird im Sommer zurück zu den Bayern gehen, Abdul Rahman Babas Leihe vom FC Chelsea endet ebenfalls, er wird im Sommer nach England zurückkehren. Fest verpflichtet haben die Schalker inzwischen Nabil Bentaleb. Spannend wird die Personalie Sead Kolasinac: Um die Dienste des Linksverteidigers buhlen angeblich mehrere europäische Vereine, darunter der AC Mailand, FC Liverpool und Juventus Turin.

Der wohl prominenteste Name der Liste dürfte aber Werder-Knipser Claudio Pizarro sein. Ob der erfolgreichste ausländische Torschütze der Bundesliga-Geschichte weiter in Bremen auf Torjagd gehen wird, klärt sich wohl erst im Frühjahr. Pizarro, der von Verletzungen geplagt wurde, hat in dieser Saison erst einen Treffer erzielt. Seine Referenz für einen neuen Arbeitsvertrag ist vor allem die starke Statistik aus vergangenen Jahren. Der Peruaner erzielte insgesamt 191 Tore in der Bundesliga, für Werder netzte er 144 Mal wettbewerbsübergreifend.

(ems)