Mainz 05 und der 1. FC Köln haben die große Chance verpasst, näher an die Europa-League-Plätze heranzukommen. Beide Mannschaften trennten sich am Sonntag in einem schwachen Spiel 0:0.





