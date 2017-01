später lesen Pyrotechnik und Becherwurf Geldstrafen für Bremen und Ingolstadt Teilen

Twittern





2017-01-25T12:37+0100 2017-01-25T12:37+0100

Die Bundesligisten Werder Bremen und der FC Ingolstadt müssen wegen Fehlverhaltens ihrer Fans Geldstrafen bezahlen. Wie das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Mittwoch in Frankfurt urteilte, werden die Bremer mit einer Strafe von 38.000 Euro belegt, weil ihre Fans bei einem Pokalspiel im August Feuerwerk gezündet und einen gefüllten Bierbecher sowie ein Feuerzeug auf das Spielfeld geworfen haben. Die Ingolstädter wurden für Verfehlungen bei gleich zwei Spielen mit 14.000 Euro bestraft. Beim Spiel gegen Augsburg im November flogen Papierkugeln ins Feld, weshalb erst verspätet wieder angepfiffen werden konnte. Im Dezember gegen Leipzig warfen die Fans während des Spiels leere Plastikbecher in Richtung der Leipziger und des Assistenten. Sowohl Bremen als auch Ingolstadt haben den Urteilen zugestimmt, sie sind damit rechtskräftig.