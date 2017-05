Timo Werner brachte Leipzig vor 62.301 Zuschauern per Kopf früh in Führung (12. Minute) und erhöhte in der zweiten Halbzeit nach einem Patzer von Hertha-Keeper Rune Jarstein auf 2:0 (54.).

