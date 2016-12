Er wurde am 20. September 1993 in Gladbeck geboren. weniger

Er wurde am 20. September 1993 in Gladbeck geboren.

Im Alter von acht Jahren wechselte er zum FC Schalke 04. In der Folgezeit durchlief er,alle Schalker Jugendteams bis hin zum Profi-Debüt gegen den Hamburger SV am 15. Januar 2011.

Mit 17 Jahren und 117 Tagen bestritt Draxler sein erstes Bundesligaspiel. Nur drei Spieler debütierten in der Bundesliga früher.

Sein erstes Pflichtspieltor für die erste Mannschaft erzielte er kurz nach seiner Einwechslung in der Verlängerung des DFB-Pokal-Viertelfinalspiels gegen den 1. FC Nürnberg. Es war in der 119. Spielminute der Siegtreffer zum 3:2.

Am 7. Mai 2012 wurde Draxler in den vorläufigen Kader für die EM in Polen und der Ukraine berufen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er noch kein Länderspiel im A-Kader bestritten.