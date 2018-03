Er wurde am 31. Mai 1989 in Dortmund geboren. ​In der Jugend kickte Reus für Post SV Dortmund und Borussia Dortmund. weniger

Er wurde am 31. Mai 1989 in Dortmund geboren. ​In der Jugend kickte Reus für Post SV Dortmund und Borussia Dortmund.

2006 wechselte der flinke Mittelfeldspieler in die zweite Mannschaft von Rot Weiss Ahlen. 2007 debütierte er in der ersten Mannschaft der Ostwestfalen in der Regionalliga. Am Saisonende stieg das Talent in die 2. Bundesliga auf.