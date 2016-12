Patrick Helmes wurde am 1. März 1984 in Köln geboren. weniger

Patrick Helmes wurde am 1. März 1984 in Köln geboren.

Patrick Helmes stammt aus Siegen. Für die dortigen Sportfreunde war der Stürmer bereits in der Jugend am Ball und erzielte in der Regionalliga-Saison 2004/05 in 34 Spielen 21 Tore. Später wechselte Uwe Helmes zum Zweitligisten Fortuna Köln (201 Zweitligaspiele/58 Tore).

In der Vorsaison waren Podolski und Helmes gemeinsam in der Bundesliga am Ball. Hinter "Poldi" kam Helmes über die Jokerrolle aber nicht hinaus.

Am 25. März 2007 wurde er erstmals in den A-Kader der deutschen Nationalmannschaft für das Testspiel gegen Dänemark berufen und auch eingesetzt. Helmes wurde am 16. Mai 2008 in den vorläufigen Kader für die Fußball-Europameisterschaft 2008 berufen, jedoch am 28. Mai zusammen mit Jermaine Jones und Marko Marin von Joachim Löw aus dem EM-Kader gestrichen.