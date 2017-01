Rudy wurde am 28. Februar 1990 in Villingen-Schwenningen geboren. Der Mittelfeldspieler wuchs im nahe gelegenen Dietingen im Landkreis Rottweil mit vier Geschwistern auf. weniger

Rudy wurde am 28. Februar 1990 in Villingen-Schwenningen geboren. Der Mittelfeldspieler wuchs im nahe gelegenen Dietingen im Landkreis Rottweil mit vier Geschwistern auf.

Rudy begann das Fußballspielen beim FC Dietingen, wo sein Vater Claude ihn in der E-Jugend trainierte, und spielte danach zwei Jahre für den SV Zimmern im gleichen Landkreis, bevor er 2003 mit seinem Bruder Florian in die Nachwuchsabteilung des VfB Stuttgart wechselte.

2008 wurde ihm die Fritz-Walter-Medaille in Silber in der Altersklasse U-18 verliehen.

Am 30. Juli 2008 unterzeichnete Rudy einen bis Juni 2012 datierten Lizenzspielervertrag beim VfB Stuttgart. Von der Saison 2008/09 an gehörte er dem Kader der ersten Mannschaft des VfB an, spielte aber meist in der zweiten Mannschaft.