Der Brasilianer wurde am 7. September 1985 in Londrina geboren.

Bis zu seinem 16. Lebensjahr spielte er in verschiedenen Jugendteams in seinem Geburtsort. Dann wechselte er zum Erstligisten Coritiba FC.

Am 26. März 2008 feierte der Rechtsverteidiger im Länderspiel gegen Schweden sein Debüt in der A-Nationalmannschaft. Auch bei den Olympischen Spielen in Peking (Foto) stand er für Brasilien auf dem Platz und holte Bronze.