Der Bundesliga-Zweite RB Leipzig hat zum Abschluss des Trainingslagers in Lagos/Portugal Selbstvertrauen getankt. Vier Tage nach der deutlichen 1:5-Niederlage gegen Ajax Amsterdam gewann das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl ein Testspiel gegen den portugiesischen Drittligisten SC Farense 6:0 (4:0).

Die Treffer für Leipzig erzielten Timo Werner (10.), Davie Selke (12.), Emil Forsberg (18.), Oliver Burke (36.), Zsolt Kalmar (58.) und Terrence Boyd (71.). "Zum Abschluss des Trainingslagers war das ein guter Test. Jeder hatte die Chance zu spielen und konnte sich zeigen", sagte Hasenhüttl.

Am Sonntag (15.30 Uhr) bestreitet der Aufsteiger seine Generalprobe gegen den schottischen Rekordmeister Glasgow Rangers, dazu haben sich rund 8.000 schottische Fans angekündigt. Zum ersten Bundesligaspiel des Jahres erwartet RB am 21. Januar (18.30 Uhr) Eintracht Frankfurt.

Rudnevs vergibt Großchancen für Köln

Der 1. FC Köln ist derweil in einem Testspiel gegen den Zweitliga-Tabellendritten VfB Stuttgart nicht über ein 0:0 hinausgekommen. In den ersten 45 Minuten hatten die Kölner am Mittwoch durch Artjoms Rudnevs (31./36.) zweimal die Chance auf den Führungstreffer, die der Lette aber nicht nutzen konnte.

Nach dem Seitenwechsel kehrte beim FC der wegen eines Bänderrisses lange fehlende Leonardo Bittencourt in das Team zurück. Am Samstag hatte die Mannschaft von Trainer Peter Stöger den ersten Test nach der Winterpause beim Stuttgarter Ligakonkurrenten VfL Bochum mit 1:0 für sich entschieden.

