Lewandowski wurde am 21. August 1988 in Warschau geboren und begann seine Karriere 2004 bei Varsovia Warschau.

Im Mai 1999 war Lewandowski in Straelen als Austauschschüler bei der Familie Kämpken zu Gast. Hier gibt es alle Bilder von Lewandowski als Schüler am Niederrhein.

2006 ging er in die dritte Liga zu Znicz Pruszkow und erzielte dort 15 Tore in seiner ersten Saison. Nach dem Aufstieg traf er in er zweiten Liga 21 Mal und wurde Torschützenkönig.