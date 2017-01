Sidney Sam wurde am 31. Januar 1988 in Kiel geboren. weniger

Sein Bundesliga-Debüt feierte Sam am 20. Oktober 2007.

2008 verlieh ihn der HSV an Kaiserslautern, mit denen er in der zweiten Saison in die Bundesliga aufstieg.