So läuft die Restsaison für die 18 Klubs Was hat sich bei den Bundesligisten in der Winterpause getan? Wer startet eine Aufholjagd, wem droht der Absturz? Wir nehmen die 18 Bundesligisten unter die Lupe und wagen eine Prognose.

So läuft die Restsaison für die 18 Klubs Bayern München Was gibt's Neues? In Holger Badstuber hat ein Liebling der Fans den FC Bayern verlassen. Sportlich hält sich das Risiko in Grenzen. Auch der Abgang von Assistenz-Trainer Paul Clement wird keine Spuren hinterlassen. Wie ist die Form? Die Bayern scheinen an den furiosen Jahresabschluss gegen Leipzig anknüpfen zu können. In der Vorbereitung zeigten sich die Münchner sehr fokussiert Wo liegen die Probleme? Die Leistungsträger Jerome Boateng und Thiago sind verletzt. Doch die Bayern haben in ihrem Luxus-Kader genügend Alternativen. Wichtig wäre in den entscheidenden Wochen, dass die in der Hinrunde anfälligen Superstars Arjen Robben und Franck Ribéry dauerhaft zur Verfügung stehen.

So läuft die Restsaison für die 18 Klubs Zitat der Vorbereitung: "Die Bayern waren wieder einmal klüger." (Präsident Uli Hoeneß zur Wahl des Trainingslagers in Doha/Katar) Prognose: In der Hinrunde gab es Licht und Schatten, dennoch wirkt die Mannschaft gefestigt. Ohne große Verletzungen bleiben die Bayern Erster.

So läuft die Restsaison für die 18 Klubs RB Leipzig Was gibt's Neues? Ein neues Gesicht - und das sollte man sich merken. Im Werben um das 18 Jahre alte Abwehr-Talent Dayot Upamecano hat RB Topklubs wie FC Barcelona und Real Madrid ausgestochen. Dafür darf Kyriakos Papadopoulos als Leihgabe zum Hamburger SV. Wie ist die Form? Gut. Die Generalprobe gegen die Glasgow Rangers gewann RB 4:0. Wo liegen die Probleme? Vor allem im mentalen Bereich lauern Hürden. Die Erwartungshaltung ist eine andere, keiner weiß, wie die jungen Spieler mit dem Druck umgehen. Zudem ist Spielmacher Emil Forsberg in den ersten Spielen rotgesperrt.

So läuft die Restsaison für die 18 Klubs Zitat der Vorbereitung: "Es bringt erfahrungsgemäß nichts, wenn man auf die einzelnen Bäumchen schaut, entscheidend ist bei unserem Spiel, wie der Wald aussieht." (Sportdirektor Ralf Rangnick) Prognose: Warum sollte es so viel schlechter laufen als in der Vorrunde, zumal der Vorsprung auf die direkten Konkurrenten bereits respektabel ist. Die Champions League ist drin.

So läuft die Restsaison für die 18 Klubs Hertha BSC Was gibt's Neues? Jens Hegeler wechselte auf die Insel, Spekulationen zufolge soll Borussia Dortmund an Niklas Stark interessiert sein. Wie ist die Form? In Ordnung. Zwei Siege gab es in der Vorbereitung bisher. Allerdings nur gegen einen spanischen Zweit- und Drittligisten. Wo liegen die Probleme? Im Personal. Mitchell Weiser verpasste das Trainingslager, Torjäger Salomon Kalou ist beim Afrika-Cup. Außerdem könnte den Spielern in den Köpfen stecken, dass sie schon vergangene Saison in der Rückrunde eingebrochen sind.

So läuft die Restsaison für die 18 Klubs Zitat der Vorbereitung: "Tja, blöd Langer, wa?! Da haben wir dich mit Followern überholt. Da muss also wieder 'n bisschen mehr kommen." (Hertha BSC bei Twitter an Manager Michael Preetz gerichtet) Prognose: In der letzten Saison ist Hertha auf der Zielgeraden zwar eingebrochen, dennoch bestätigen die Berliner dauerhaft, dass sie nicht umsonst oben mitspielen. In dieser Saison reicht es zumindest für die Europa League.

So läuft die Restsaison für die 18 Klubs Eintracht Frankfurt Was gibt's Neues? Unter Umständen darf Frankfurt auch in der kommenden Saison auf die Dienste des überragenden Abwehrspielers Jesus Vallejo bauen. Es sei keinesfalls sicher, dass er nach dem Ende des Leihgeschäfts zu Real Madrid zurück müsse, sagte der 20-Jährige. Wie ist die Form? Schwer zu sagen. Ein Sieg gegen eine chinesische No-Name-Mannschaft, ein Remis gegen Zenit St. Petersburg. Fakt ist, dass die Hessen am Samstag bei RB Leipzig ihre beste Leistung abrufen müssen. Wo liegen die Probleme? Offensiv muss die Mannschaft von Trainer Niko Kovac zulegen. Sich nur auf Alexander Meier zu verlassen, wäre leichtsinnig.

So läuft die Restsaison für die 18 Klubs Zitat der Vorbereitung: "Ich genieße jetzt das harte Training." (Defensivspieler Marco Russ, der nach seiner Krebserkrankung zurück ist) Prognose: Die Saison lief bislang nahezu perfekt für die Eintracht. Ganz so gut geht es nach der Pause nicht weiter, ein souveräner Mittelfeldplatz ist aber drin, vielleicht sogar die Europa League.

So läuft die Restsaison für die 18 Klubs 1899 Hoffenheim Was gibt's Neues? Die Nationalspieler Niklas Süle und Sebastian Rudy verlassen den Verein - aber erst im Sommer. Dann heißt der Arbeitgeber des Duos Bayern München. Wie ist die Form? Von den Ergebnissen her ziemlich gut. Drei Testspiele, drei Siege - namhaft waren die Gegner allerdings nicht. Wo liegen die Probleme? Welche Probleme? Die Kraichgauer sind die einzige Mannschaft, die noch nicht bezwungen wurde. Die Stimmung ist zudem prächtig.

So läuft die Restsaison für die 18 Klubs Zitat der Vorbereitung: "Der Urlaub war nicht so schön und auch nicht so erholsam. Die Familie war nur krank und lag fast zwei Wochen mit Fieber im Bett." (Trainer Julian Nagelsmann über seine freien Tage) Prognose: Hoffenheim behält die Form und qualifiziert sich erstmals fürs internationale Geschäft, mit etwas Glück ist sogar die Champions League möglich.

So läuft die Restsaison für die 18 Klubs Borussia Dortmund Was gibt's Neues? Nichts Erfreuliches. Wieder sind etliche Spieler angeschlagen, darunter Marco Reus. Trainer Thomas Tuchel musste eine Diskussion beenden, die er selbst eröffnet hatte: Marcel Schmelzer bleibt Kapitän. Wie ist die Form? Dennoch gut. Zwei souveräne Siege gab es in den Tests. Die Generalprobe für den Start bei Werder Bremen wird das Duell beim SC Paderborn am Dienstag. Wo liegen die Probleme? Siehe oben. Der Kampf um Konstanz bleibt Tuchels Hauptaufgabe.

So läuft die Restsaison für die 18 Klubs Zitat der Vorbereitung: "Ich beiße oft genug in die Tischkante." (Trainer Thomas Tuchel über die vielen Verletzungen) Prognose: Borussia Dortmund findet trotz aller Probleme zurück zu alter Stärke und vor allem Konstanz und qualifiziert sich direkt für die Champions League.

So läuft die Restsaison für die 18 Klubs 1. FC Köln Was gibt's Neues? Christian Clemens ist nach dreieinhalb Jahren zu seinem Heimatklub zurückgekehrt. Die Leistungsträger Marcel Risse (bis 2022), Frederik Sörensen (2021) und Kapitän Matthias Lehmann (2018) verlängerten ihre Verträge. Überhaupt hat Trainer Peter Stöger personell wieder mehr Auswahl: Leonardo Bittencourt und Dominic Maroh sind nach Verletzungen genesen, auch Lehmann wird für den ersten Auftritt des Jahres in Mainz wohl wieder eine Option sein. Wie ist die Form? Ordentlich. Der FC startete gegen zwei Zweitligisten aus der Winterpause. Beim VfL Bochum gelang ein 1:0, gegen den VfB Stuttgart reichte es nur zum 0:0. Im abschließenden Test beim RSC Anderlecht erreichte Stögers Team ein 1:1. Wo liegen die Probleme? Offensiv fehlte es an Durchschlagskraft. Gegen Bochum und Stuttgart war der FC phasenweise klar überlegen und hatte auch einige Chancen, nutzte diese aber kaum. Auch gegen Anderlecht wäre ein Sieg möglich gewesen. Zudem haben die Kölner noch keinen Ersatz für Abwehrchef Mergim Mavraj gefunden, der zum Hamburger SV wechselte.

So läuft die Restsaison für die 18 Klubs Zitat der Vorbereitung: "Als die Anfrage des FC kam, musste ich nicht lange überlegen." (FC-Rückkehrer Christian Clemens) Prognose: Die Kölner stürzen auch in der zweiten Saisonhälfte nicht ab und rutschen als 7. noch in die Europa League.

So läuft die Restsaison für die 18 Klubs SC Freiburg Was gibt's Neues? Innenverteidiger Marc-Oliver Kempf ist zurück im Training. Dafür ist Serdar Söyüncü angeschlagen. Wie ist die Form? Ordentlich. Zwar gab es in der Vorbereitung mehr Niederlagen als Siege, aber die PSV Eindhoven oder der FC Brügge sind keine Klubs, mit denen Freiburg auf Augenhöhe sein muss. Wo liegen die Probleme? Das Freiburger Spiel ist sehr laufintensiv, mögliche Ausfälle sind schwer zu kompensieren. Und im Laufe der Saison könnten die Batterien leer sein.

So läuft die Restsaison für die 18 Klubs Zitat der Vorbereitung: "Wir müssen schauen, wie wir mit der Kälte und den gefrorenen Böden umgehen." (Trainer Christian Streich) Prognose: Möglicherweise verlieren die Breisgauer noch etwas Boden in der Tabelle, der Klassenerhalt gerät aber nicht mehr in Gefahr.

So läuft die Restsaison für die 18 Klubs Bayer Leverkusen Was gibt's Neues? Nationalspieler Karim Bellarabi steht nach einem Bündelriss wieder zur Verfügung, Kapitän Lars Bender vor dem Comeback. Trainer Roger Schmidt hat seit Jahresbeginn zudem Jörn Wolf als "Koordinator Trainer- und Funktionsteam" an seiner Seite. Wie ist die Form? Die beiden Testspiele gegen Atlético Mineiro und Estudiantes de La Plata wurden nach ansprechender Leistung jeweils gewonnen. Wo liegen die Probleme? Unter anderem vom Punkt, Bayer ist diese Saison in der Bundesliga bereits viermal per Elfmeter gescheitert. Zudem muss Javier Chicharito Hernandez seine Torflaute beenden.

So läuft die Restsaison für die 18 Klubs Zitat der Vorbereitung: "Die Ziele für Bayer 04 sind ohnehin vor der Saison in Stein gemeißelt." (Trainer Roger Schmidt über eine möglichen Kurskorrektur) Prognose: Die Werkself steigert sich deutlich, für den Champions-League-Qualifikationsplatz reicht es aber nicht mehr.

So läuft die Restsaison für die 18 Klubs FSV Mainz 05 Was gibt's Neues? Wenig Erbauliches. Nach den Abgängen von Yunus Malli und Christian Clemens suchen die Mainzer noch immer nach Verstärkungen. Wie ist die Form? Sie könnte besser sein. Licht und Schatten wechselten sich in der Vorbereitung ab. Wo liegen die Probleme? Definitiv in der Defensive. 30 Gegentore sind viel zu viel.

So läuft die Restsaison für die 18 Klubs Zitat der Vorbereitung: "Manche Spieler haben noch Hausaufgaben zu erledigen, einigen fehlen noch Fitness und Spritzigkeit." (Trainer Martin Schmidt) Prognose: Die Mainzer geraten nicht in Abstiegssorgen, werden nach oben hin aber auch nicht viel bewegen und sich auf einem gesicherten Mittelfeldplatz einfinden.

So läuft die Restsaison für die 18 Klubs Schalke 04 Was gibt's Neues? Holger Badstuber wurde von Bayern München ausgeliehen. Torjäger Guido Burgstaller kam vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Sidney Sam geht auf Leihbasis zu Darmstadt 98. Wie ist die Form? Wenig verheißungsvoll. Das 1:2 beim Drittligisten Chemnitzer FC war eine Blamage, das 2:1 gegen KV Ostende auch nicht berühmt. Wo liegen die Probleme? Die Form. Die Ausgangsposition. Benedikt Höwedes ist angeschlagen, die Abteilung Angriff fast komplett verletzt. Abstellungen für den Afrika-Cup. Die Neuen haben keine Zeit für eine ruhige Integration.

So läuft die Restsaison für die 18 Klubs Zitat der Vorbereitung: "Ich bin es gewohnt zu gewinnen." (Holger Badstuber) Prognose: S04 kann in der Tabelle noch etwas Boden gutmachen, am Ende reicht es aber nicht ganz für Europa.

So läuft die Restsaison für die 18 Klubs FC Augsburg Was gibt's Neues? In Manuel Baum hat der FCA einen neuen Cheftrainer. Der bisherige Chef des Augsburger Nachwuchsleistungszentrums hatte vor der Winterpause als Interimscoach mit Augsburg in zwei Spielen vier Punkte geholt und sich so für die Nachfolge von Dirk Schuster empfohlen. Wie ist die Form? Die Testspielergebnisse waren durchwachsen. Mit Baum erhofft sich der FCA aber neuen Schwung. Wo liegen die Probleme? Ganz klar in der Offensive. Alfred Finnbogason und Caiuby fehlen nach wie vor. Wenigstens steht Raul Bobadilla wieder zur Verfügung.

So läuft die Restsaison für die 18 Klubs Zitat der Vorbereitung: "Wir wollen nicht verteidigen, sondern den Ball erobern:" (Trainer Manuel Baum im kicker-Interview über seine Philosophie) Prognose: Hinter Augsburg lauern einige hochambitionierte Klubs, die den FCA noch hinter sich lassen, am Ende reicht es nur für den Relegationsplatz.

So läuft die Restsaison für die 18 Klubs VfL Wolfsburg Was gibt's Neues? Weltmeister Julian Draxler wechselte für mehr als 40 Millionen Euro zu Paris St. Germain - das Geld wurde sofort in vier Neue investiert. Mit Yunus Malli (Mainz 05) und Paul-Georges Ntep (Stade Rennes) drängen zwei von ihnen in die Startelf. Talent Victor Osimhen (Ultimate Strikers Academy) und Riechedly Bazoer (Ajax Amsterdam) müssen sich noch weiter empfehlen. Wie ist die Form? Durchwachsen. In drei Testspielen gab es einen Sieg (2:1 gegen FC Sion), ein Unentschieden (0:0 gegen Erzgebirge Aue) und eine Niederlage (1:2 gegen SC Heerenveen). In den zwei Heimspielen zum Auftakt (gegen den Hamburger SV und FC Augsburg) muss direkt gepunktet werden. Wo liegen die Probleme? Die hochbezahlten Profis müssen endlich zu ihrer Normalform zurückfinden. Vor allem Nationalstürmer Mario Gomez. "Vier Tore sind nicht mein Anspruch", sagte der 31-Jährige: "Ich muss und will mehr Tore machen."

So läuft die Restsaison für die 18 Klubs Zitat der Vorbereitung: "Es gab nie einen Zweifel an seiner Person." (Sportdirektor Olaf Rebbe über Trainer Valerien Ismael) Prognose: Der VfL Wolfsburg hat sich nach dem Abgang von Julian Draxler gut verstärkt und ohnehin große Qualität im Kader, damit wird es zu einem gesicherten Mittelfeldplatz reichen.

So läuft die Restsaison für die 18 Klubs Borussia Mönchengladbach Was gibt's Neues? Den Trainer! Dieter Hecking, einst mittelmäßig erfolgreicher Profi der Borussia, hat André Schubert ersetzt. Innenverteidiger Timothee Kolodziejczak kam für einige Millionen vom FC Sevilla. Wie ist die Form? Schlapp. Das Blitzturnier in Düsseldorf brachte ein 0:2 gegen den gastgebenden Zweitligisten Fortuna und ein 0:1 gegen den FSV Mainz 05. Hecking war stinksauer. Wo liegen die Probleme? In der Tabelle. Elf Punkte fehlen nach nur einem Sieg aus elf Spielen zu einem Europa-League-Platz. Die Auswärtsschwäche (ein Punkt aus sieben Spielen) ist verheerend.

So läuft die Restsaison für die 18 Klubs Zitat der Vorbereitung: "Wenn die Mannschaft mir noch einmal ihr zweites Gesicht zeigen wollte, hat sie es gut gemacht." (Hecking nach dem Blitzturnier) Prognose: Trotz des schwachen Eindrucks beim Telekom Cup: Borussia Mönchengladbach fängt sich unter Dieter Hecking und landet im Mittelfeld.

So läuft die Restsaison für die 18 Klubs Werder Bremen Was gibt's Neues? Einziges neues Gesicht bisher ist Thomas Delaney. Der Mittelfeldspieler kam vom dänischen Meister FC Kopenhagen und soll das zentrale Mittelfeld stabilisieren. Wie ist die Form? Schwer zu sagen. Keinen Sieg gab es für das Team von Trainer Alexander Nouri in der Vorbereitung. Im letzten Test setzte es ein 1:2 bei Zweitliga-Spitzenreiter Eintracht Braunschweig. Dazu warten mit Borussia Dortmund und Bayern München gleich zu Beginn des Jahres zwei echte Kracher. Wo liegen die Probleme? Die Defensive ist schlichtweg zu schwach. Schon 34 Tore kassierte Werder in 16 Spielen - so viele wie keine andere Mannschaft. Hinzu kommen die anhaltenden Verletzungssorgen: In Philipp Bargfrede (Achillessehne), Zlatko Junuzovic (Wade) und Florian Grillitsch (Schulter) fallen gegen den BVB wohl gleich drei Leistungsträger aus.

So läuft die Restsaison für die 18 Klubs Zitat der Vorbereitung: "Das Tal ist noch nicht durchschritten." (Aufsichtsrats-Chef Marco Bode) Prognose: Werder Bremen stabilisiert sich weiter und schafft am Ende den direkten Klassenerhalt.

So läuft die Restsaison für die 18 Klubs Hamburger SV Was gibt's Neues? Mergim Mavraj. Der Albaner kam vom 1. FC Köln und soll die immer wieder wackelnde Innenverteidigung stabilisieren. Mit Kyriakos Papadopoulos (RB Leipzig) befindet sich ein weiterer Defensivmann im Anflug auf Hamburg. Auch die Klubführung wurde neu besetzt: Heribert Bruchhagen und Jens Todt beerben Dietmar Beiersdorfer. Wie ist die Form? Aufsteigend. Die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol gewann beide Spiele in der Vorbereitung. Mit Cleber (FC Santos) und Emir Spahic (Vertragsauflösung) sind zudem zwei potenzielle Unsicherheitsfaktoren weg. Wo liegen die Probleme? Ein Start, wie in diese Saison (zwölf Spiele ohne Sieg), darf sich auf keinen Fall wiederholen. Außerdem muss die Offensive stärker werden (nur 14 Tore).

So läuft die Restsaison für die 18 Klubs Zitat der Vorbereitung: "Was Herr Kühne bislang für den Verein gemacht hat, ist ein Indiz dafür, dass er den HSV lebt und ihm sein Verein sehr am Herzen liegt." (Vorstandsvorsitzender Heribert Bruchhagen) Prognose: Der HSV bestätigt den positiven Trend und schafft am Ende relativ sorgenfrei den Klassenerhalt.

So läuft die Restsaison für die 18 Klubs FC Ingolstadt Was gibt's Neues? Trainer Maik Walpurgis war in der Vorbereitung bemüht, den FCI taktisch variabler aufzustellen. Man habe das 3-4-3 und das 4-2-3-1 verfeinert, sagte Walpurgis. Wie ist die Form? In zwei Testspielen gegen die Zweitligisten Heidenheim (3:0) und Fürth (4:2) zeigte sich der FCI offensiv verbessert. Bei der Generalprobe gegen Nürnberg (0:0) hakte es aber wieder. Wo liegen die Probleme? Nach vorne fehlte in der bisherigen Hinrunde die Durchschlagskraft. Der wahrscheinliche Ausfall von Stürmer Moritz Hartmann zum Ligastart 2017 auf Schalke kommt deshalb ungelegen. Zudem fehlt Innenverteidiger Marcel Tisserand zunächst wegen seiner Teilnahme für die Demokratische Republik Kongo am Afrika-Cup.

So läuft die Restsaison für die 18 Klubs Zitat der Vorbereitung: "Wir hoffen auf das nötige Matchglück." (FCI-Trainer Maik Walpurgis) Prognose: Der Trend spricht unter Trainer Maik Walpurgis zwar für die "Schanzer", am Ende reicht die Klasse aber nicht für eine große Aufholjagd. Ingolstadt steigt als 17. ab.

So läuft die Restsaison für die 18 Klubs Darmstadt 98 Was gibt's Neues? Torsten Frings soll auf seiner ersten Cheftrainerstation der Retter werden. Und Sidney Sam ist da. Ein ehemaliger Nationalspieler, technisch versiert - aber nicht mehr in der Form vergangener Tage. Wie ist die Form? Spiele gegen unterklassige Teams haben die Darmstädter gewonnen. Ob das für die Bundesliga reicht, darf bezweifelt werden. Wo liegen die Probleme? Die Mannschaft besitzt nicht die Qualität, um Spiele in Serie zu gewinnen.