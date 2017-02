Marcel Heller (47. Minute) brachte Darmstadt vor 16.200 Zuschauern am Böllenfalltor in Führung. Paul Verhaegh glich per Foulelfmeter aus (54.), Raul Bobadilla (85.) sorgte für den Siegtreffer.

