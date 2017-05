Er wurde am 13. September 1989 geboren. weniger

Er wurde am 13. September 1989 geboren.

2000 wechselte der Stürmer vom TSV Pähl mit zehn Jahren in die Jugendabteilung des FC Bayern München.

Mit der A-Jugend der Bayern wurde er 2007 Deutscher Vize-Meister. In 26 erzielte er 18 Tore.

In der Saison 2008/09 wurde er in die Amateurmannschaft des FC Bayern berufen und absolvierte seit dem 35 Drittligaspiele. Zeitgleich wurde er von Klinsmann auch in die erste Mannschaft geholt und spielte einige Vobereitungsspiele.