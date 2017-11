Unverhoffter Geldregen für Ex-Bundesliga-Profi Tommy Bechmann: Der Däne, der für den VfL Bochum und den SC Freiburg aktiv war, hat in der dänischen Lotterie den Hauptgewinn abgesahnt und fünf Millionen Dänische Kronen (rund 672.000 Euro) gewonnen.

Das berichtet die schwedische Zeitung Expressen. Bechmann befand sich mit Freunden im Urlaub in Malaga/Spanien, als er per E-Mail über den Gewinn informiert wurde. "Ich kannte den Absender", sagte Bechmann der dänischen Boulevardzeitung Ekstra Bladet, "aber ich rief trotzdem an, um mich zu vergewissern, und mir wurde der Gewinn bestätigt."

Er spiele bereits seit Jahren mit denselben Zahlen, den Geburtsdaten seiner Kinder. Was er mit dem Geld macht, wisse er noch nicht, aber "der Winterurlaub wird wahrscheinlich etwas luxuriöser als geplant werden", sagte Bechmann (35).

Bechmann hatte seine Karriere Anfang des Jahres beendet. Zwischen 2004 und 2011 spielte der Däne in Deutschland. Dabei erzielte er in der Bundesliga in 79 Spielen zehn Tore. In der zweiten Bundesliga kam er in 52 Einsätzen auf elf Treffer.

(sid)