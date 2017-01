Der FC St. Pauli und sein seit Monatsbeginn freigestellter Stürmer Fafa Picault gehen getrennte Wege. Beide Seite hätten sich auf "eine einvernehmliche Vertragsauflösung geeinigt", teilten die Hanseaten am Dienstag via Twitter mit. Vorbehaltlich des Medizinchecks wechselt Picault mit sofortiger Wirkung in die Major League Soccer zu Philadelphia Union.