Weil Leicester City ihn nicht ziehen lassen möchte, droht Stürmer Leonardo Ulloa dem englischen Meister mit Streik. "Bei allem Respekt für die LCFC-Fans. Ich fühle mich von Ranieri betrogen und vom Verein im Stich gelassen. Ich werde nicht mehr für sie spielen...", schrieb der Argentinier auf Twitter.



Ulloa stand in der laufenden Premier-League-Saison in zwölf Einsätzen für die Foxes nur einmal in der Startelf und erzielte ein Tor.