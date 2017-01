​Das Team von Trainer Valérien Ismaël verpasste damit nicht nur den erhofften vierten Sieg in Serie, sondern muss in der Tabelle nun wieder nach unten schauen. Mit nun 21 Punkten zogen die Schwaben am VfL vorbei auf Rang zwölf. Wolfsburg blieb damit auch im sechsten Heimspiel in Serie gegen Augsburg sieglos. Sehen Sie nachfolgend weitere Bilder des Spiels.

​Das Team von Trainer Valérien Ismaël verpasste damit nicht nur den erhofften vierten Sieg in Serie, sondern muss in der Tabelle nun wieder nach unten schauen. Mit nun 21 Punkten zogen die Schwaben am VfL vorbei auf Rang zwölf. Wolfsburg blieb damit auch im sechsten Heimspiel in Serie gegen Augsburg sieglos. Sehen Sie nachfolgend weitere Bilder des Spiels. weniger