Der VfL Wolfsburg ist mit einem Negativerlebnis ins neue Jahr gestartet. Der Tabellen-13. der Bundesliga verlor sein erstes Testspiel im Rahmen seines Trainingslagers im spanischen La Manga gegen den SC Heerenveen 1:2. Der Test wurde über dreimal 30 Minuten ausgetragen.

Nationalspieler Mario Gomez brachte Wolfsburger, bei denen Yunus Malli sein Debüt gab, in der 38. Minute mit einem verwandelten Handelfmeter in Führung. Reza Ghoochannejhad gelang in der 54. Minute der Ausgleich für den Tabellenvierten der niederländischen Eredivisie, ehe Michel Vlap in der 86. Minute der Siegtreffer für Heerenveen glückte. Der niederländische Nationalspieler Joost van Aken sah kurz vor Schluss wegen eines absichtlichen Handspiels noch die Rote Karte.

Das für den Abend geplante zweite Testspiel gegen den algerischen Klub ES Setif wurde wegen der angespannten Personalsituation bei den Wölfen vom Bundesligisten abgesagt.

Auch Mainz verliert

Der FSV Mainz 05 verlor gegen Feyenoord Rotterdam mit 0:2 (0:0). Steven Berghuis in der 57. Minute und Jens Toornstra (77.) trafen am Samstag in Marbella für den niederländischen Ehrendivisionär. Nach einem guten Beginn bauten die Mainzer in der zweiten Hälfte ab und kassierten folgerichtig die Gegentreffer. Die Niederlage hätte sogar noch höher ausfallen können, doch Miquel Nelom (71.) traf nur die Latte. Die beste Mainzer Gelegenheit vergab Aaron Seydel (64.), der an Rotterdams Torwart Brad Jones scheiterte.

Ingolstadt schlägt Heidenheim klar

Der FC Ingolstadt ist dagegen erfolgreich in das neue Jahr gestartet. Die abstiegsgefährdeten Schanzer gewannen ihr erstes Spiel 2017 gegen Zweitligist 1. FC Heidenheim 3:0 (1:0) und hinterließen dabei nur sechs Tage nach dem Trainingsauftakt einen ordentlichen Eindruck. Die Treffer für die Gastgeber, die auf ein Trainingslager in sonnigen Gefilden verzichten, erzielten Lukas Hinterseer (26.), Maurice Multhaup (80.) und Moritz Hartmann (90.).

Augsburg mit Remis

Der FC Augsburg ist im ersten Spiel von Manuel Baum als offiziellem Cheftrainer nur zu einem Unentschieden gekommen. Im ersten Testspiel ihres Wintertrainingslagers trennten sich die Augsburger 1:1 (1:0) vom niederländischen Erstligisten AZ Alkmaar. Der Ex-Münchner Takashi Usami (21.) brachte den Tabellenzwölften in Marbella in Führung, Wout Weghorst (60.) glich zum 1:1 aus.

