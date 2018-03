Am ersten Spieltag kommt es zu gravierenden technischen Problemen. Der Video-Assistent kann in Hoffenheim, Hamburg und Berlin zunächst nicht eingesetzt werden, weil keine Kommunikation zwischen Schiedsrichtern und dem Kontrollzentrum in Köln möglich ist. Der technische Dienstleister Hawkeye wird von der... mehr

Am ersten Spieltag kommt es zu gravierenden technischen Problemen. Der Video-Assistent kann in Hoffenheim, Hamburg und Berlin zunächst nicht eingesetzt werden, weil keine Kommunikation zwischen Schiedsrichtern und dem Kontrollzentrum in Köln möglich ist. Der technische Dienstleister Hawkeye wird von der Deutschen Fußball Liga (DFL) zum Rapport bestellt. Bei allen Spielen können bei Abseits-Entscheidungen keine kalibrierten Linien erstellt werden - auch nicht an den folgenden Spieltagen. weniger