Beim Debüt von Neuzugang Thomas Delaney ist Bundesligist Werder Bremen bei seinem ersten Testspiel des Jahres nur zu einem Unentschieden gekommen. Die Hanseaten trennten sich von Zweitligist Karlsruher SC 1:1 (0:1).

Valentino Vujinovic (34.) hatte den Tabellen-15. der 2. Bundesliga sogar in Führung gebracht, Aron Jóhannsson (82.) gelang in der Schlussphase der Ausgleich. Noch am Abend (18 Uhr) tritt das Team von Trainer Alexander Nouri in einem zweiten Testspiel gegen den belgischen Erstligisten FC Brügge an.

Eigentlich hätte das Testspiel um 14 Uhr beginnen sollen. Doch los ging es nach Angaben des badischen Klubs rund 20 Minuten später. Der Grund: Der Bus mit dem Team des Zweitligisten hatte sich verfahren. Sein Trainingslager hält der abstiegsbedrohte Verein im spanischen Estepona ab, rund 70 Kilometer von Alhaurín El Grande entfernt.

(sid/dpa)