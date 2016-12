Die Kader-Baustellen der 18 Klubs Wer muss in der Winterpause nachbessern, wo stehen Veränderungen an? Wir werfen einen Blick auf die größten Kader-Baustellen der 18 Bundesligisten.

Die Kader-Baustellen der 18 Klubs Bayern München Der Rekordmeister plant keine Winter-Einkäufe. Trainer Carlo Ancelotti verlautbarte bereits, dass der Kader komplett sei. Höchstens eine Verletzung oder kurzfristige Umwälzungen auf dem Markt, die nicht für möglich gehaltene Transfers möglich machen, könnten die Bayern zum Handeln bewegen. Julian Green wurde an Stuttgart abgegeben, möglicherweise steht auch Holger Badstuber vor dem Abschied.

Die Kader-Baustellen der 18 Klubs RB Leipzig Eigentlich hat sich der Aufsteiger vorgenommen, im Winter keine Transfers zu tätigen. Daran könnte sich allerdings etwas ändern, sobald Spieler den Verein verlassen. Dem Kader fehlt ein wenig Breite, gleichzeitig gibt es aber eine Reihe von Spielern, die aufgrund geringer Einsatzzeiten durchaus Anlass hätten, einen Wechsel anzustreben. Weitere Abgänge will Trainer Ralph Hasenhüttl allerdings nicht vermelden, ohne geeigneten Ersatz zu verpflichten. Vor allem in der Defensive ist RB Leipzig auf Kante genäht, der "kicker" nennt den hochveranlagten 18-jährigen Innenverteidiger Dayot Upamecano aus der Salzburger RB-Filiale als möglichen Zugang.

Die Kader-Baustellen der 18 Klubs Hertha BSC Zwar kann Pal Dardai sich über ein sehr übersichliches Lazarett freuen, für die Berliner geht es aber auch darum, sich perspektivisch zu verstärken. Zuletzt rankten sich Gerüchte um ein Leihgeschäft mit Paris St. Germain, die Hertha zeigte sich offenbar interessiert an dem französischen U21-Nationalspieler Jean-Kevin Augustin, der als Mittelstürmer und auf den Außenbahnen spielen kann. Ferner stehen einen Standardspezialist und ein spielstarker Sechser auf dem Wunschzettel von Manager Michael Preetz.

Die Kader-Baustellen der 18 Klubs TSG Hoffenheim Die Kraichgauer sind offenbar zufrieden mit dem vorhandenen Personal. Keine große Überraschung angesichts des Abschneidens in der Hinrunde. Sportchef Alexander Rosen jedenfalls beteuert, dass keine Veränderungen im Winter geplant sind.

Die Kader-Baustellen der 18 Klubs Eintracht Frankfurt Entgegen anderslautender Planungen hat Manager Bruno Hübner nun offenbar doch vor, auf der ein oder anderen Position nachzulegen. Im Vordergrund steht eine Verstärkung für die Defensive. Heißestes Gerücht: Der 22-jährige Innenverteidiger Rafael Ordonez Valdez aus Ecuador. Ein solcher Transfer könnte allerdings auch schon als Vorgriff auf den Sommer verstanden wissen: Die Zukunft der ausgeliehenen Michael Hector und Jesús Vallejo stehen in den Sternen. In der Spitze könnte sich zudem noch etwas verändern, sollte etwa Haris Seferovic den Verein verlassen. Die Eintracht sucht nicht erst seit gestern einen zweiten dauerhaft treffsicheren Stürmer neben Alex Meier.

Die Kader-Baustellen der 18 Klubs Borussia Dortmund Der BVB ist im Grunde komplett, hatte zuletzt allerdings mit großen Problemen in der Defensive zu kämpfen. Sollten etwa Neven Subotic oder auch Nuri Sahin den Verein verlassen, würden sich Dortmunder wohl um Ersatz bemühen, um die Kaderstärke nicht zu verringern. Ansonsten würde wohl nur ein perspektivischer Transfer in Frage kommen.

Die Kader-Baustellen der 18 Klubs 1. FC Köln Kaum einen Klub hat es in der Hinrunde so schwer erwischt wie die Kölner. Timo Horn, Kapitän Matthias Lehmann, Leonardo Bittencourt und Dominic Maroh werden erst 2017 wieder eingreifen können, jüngst hat sich mit Marcel Risse auch noch einer der wichtigsten Spieler der letzten Wochen einen Kreuzbandriss zugezogen. Köln machte deshalb Nägel mit Köpfen und holte Eigengewächs Christian Clemens vom FSV Mainz 05 zurück. Filip Mladenovic wird gehen, Mergim Mavraj, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, wird vom Hamburger SV umworben. Milos Jojic könnte gewillt sein, seinem Reservistendasein zu entfliehen.

Die Kader-Baustellen der 18 Klubs Bayer 04 Leverkusen Zwar hat auch der Werksklub einige Ausfälle zu verzeichnen, dennoch hält Sportdirektor Rudi Völler den Kader für ausreichend besetzt. Transferaktivitäten im Winter schließt er aus, eher könnte noch jemand den Verein verlassen.

Die Kader-Baustellen der 18 Klubs SC Freiburg Christian Streich hat keine längerfristigen Ausfälle zu verzeichnen, daher besteht auch kein dringender Handlungsbedarf. Falls überhaupt Bedarf besteht, dann für einen Umschaltspieler im zentralen Mittelfeld oder perspektivisch für die Defensive.

Die Kader-Baustellen der 18 Klubs FC Schalke 04 Die Gelsenkirchener hat es in der Vorrunde hart getroffen. Coke, der sich schon vor seinem ersten Spiel für Königsblau eine Kreuzbandverletzung einhandelte könnte immerhin zum neuen Jahr zurückkehren, zudem mischt auch Atsuto Uchida wieder mit, sodass die fast schon traditionelle Rechtsverteidiger-Problematik zunächst abgeschlossen sein sollte. Schwer wiegt weiterhin der Ausfall von Breel Embolo in der Sturmspitze. Klaas-Jan Huntelaar, der seine besten Tage in Königsblau gesehen hatte, fehlte zuletzt genauso wie der noch immer nicht ganz angekommene Franco Di Santo. Offensichtlich, dass der Schuh vor allem vorne drückt, auch ein zentraler Mittelfeldspieler mit Spielmacher-Qualitäten könnte interessant werden. Auch in der Defensive fehlen echte Alternativen zur Dreierkette mit Matija Nastasic, Benedikt Höwedes und Naldo. Angeblich sollen Schalke ein Auge auf Wolfsburgs Robin Knoche geworfen haben.

Die Kader-Baustellen der 18 Klubs 1. FSV Mainz 05 Am dringlichsten bräuchten die Rheinhessen Verstärkung auf der Innenverteidiger-Position, hier genügt das Personal in der Breite keinen gehobenen Ansprüchen. Sollte danach noch etwas drin sein, würde ein kampf- und spielstarker Sechser der Mannschaft weiterhelfen.

Die Kader-Baustellen der 18 Klubs Borussia Mönchengladbach Borussia will im Winter das Führungsspieler-Vakuum füllen. Das macht sich besonders im defensiven Zentrum bemerkbar, noch mehr im Mittelfeld als in der Abwehr. Ein Sechser soll wohl her, nach Alvaro Dominguez' Karriereende wäre auch ein neuer Innenverteidiger denkbar – als Vorgriff, falls Andreas Christensen im Sommer geht.

Die Kader-Baustellen der 18 Klubs FC Augsburg Die größte Baustelle hat der FC Ausburg gerade selbst eröffnet und geschlossen. Nach der völlig überraschenden Entlassung von Trainer Dirk Schuster übernimmt zunächst Manuel Baum, ob diese Lösung allerdings über das Jahresende hinaus Bestand haben wird, ist jedoch offen. Manager Stefan Reuter wird daher gut beraten sein, mögliche Transfers auch mit dem Trainer abzustimmen, der den FCA in der Rückrunde betreut, ob dies nun Baum oder ein anderer ist. Welche Position dabei Priorität genießt, ist allerdings unstrittig. Die Ausfälle von Raul Bobadilla, Alfred Finnbogasson und Caiuby haben zweifellos mit dazu beigetragen, dass die Offensive in der Hinrunde bislang lahmte. Sollten möglicherweise sogar alle drei kurzfristig zurückkehren, würde Augsburg wohl nur tätig, wenn sich eine besondere Gelegenheit auftäte. Aber auch das hängt natürlich mit von der Entscheidung ab, wer in der Rückrunde Trainer sein wird.

Die Kader-Baustellen der 18 Klubs Werder Bremen Mit Thomas Delaney hat Bremen bereits Einigung erzielt. Der dänische Nationalspieler tauscht für zwei Millionen Euro Ablöse das Trikot des FC Kopenhagen mit dem des SV Werder und soll das zentrale Mittelfeld verstärken. In der Offensive hat das Team von Alexander Nouri durch die wiedergenesenen Max Kruse und Claudio Pizarro praktisch bereits zwei Zugänge aus den eigenen Reihen begrüßen dürfen. Lennart Thy könnte zum FC St. Pauli ausgeliehen werden. Weitere Aktivitäten auf dem Transfermarkt sind laut Geschäftsführer Frank Baumann nicht geplant.

Die Kader-Baustellen der 18 Klubs VfL Wolfsburg Mit Riechedly Bazoer haben die "Wölfe" für zwölf Millionen Euro bereits einen hochkarätigen Zugang von Ajax Amsterdam nach Niedersachsen gelotst. Der 20-jährige Mittelfeldspieler hat auch schon für die niederländische A-Nationalmannschaft gespielt. Viel hängt weiterhin an der Personalie Julian Draxler. Dem Vernehmen nach soll Paris St. Germain erneut Interesse bekundet haben, ein Abschied von den Niedersachsen scheint beschlossen, beide Seiten würden sich wohl lieber früher als später die Hand reichen. Sollte Draxler gehen, wäre Platz im Kader und Geld im Budget für weitere Aktivitäten. Die sind durchaus wahrscheinlich und können buchstäblich alle Position umfassen.

Die Kader-Baustellen der 18 Klubs Hamburger SV Der HSV muss in der Rückrunde liefern. Klaus-Michael Kühne gleich mal ein sattes Transferbudget von 20 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Die Mängelliste im Kader ist lang, besonders augenfällig ist aber die Innenverteidigung. Während sich Cléber bereits auf dem Abflug befindet, haben Gideon Jung und Johan Djourou immer wieder teils eklatante Schwächen gezeigt, doch es fehlen schlicht die Alternativen. Mergim Mavraj soll aus Köln kommen, außerdem zwei weitere Defensiv-Kräfte. Verstärkungen können die Hanseaten allerdings in allen Mannschaftsteilen gebrauchen.

Die Kader-Baustellen der 18 Klubs FC Ingolstadt Den Schanzern bleibt möglicherweise gar nichts anderes übrig, als auf dem Transfermarkt zuzuschlagen. Im schlimmsten Fall drohen zu Beginn der Hinrunde mit Marcel Tisserand und Marvin Matip gleich zwei Innenverteidiger, weil sie beim Afrika-Cup unterwegs sind – und das bei einem strammen Auftaktprogramm.