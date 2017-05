Gleich in seiner ersten Bundesliga-Saison holte der Italiener mit den Bayern die Meisterschaft. Durch einen 6:0-Erfolg beim VfL Wolfsburg am 31. Spieltag sicherte sich der Rekordmeister vorzeitig den Titel. In der Champions League (Viertelfinale) und im DFB-Pokal (Halbfinale) schied Ancelotti mit den Bayern dagegen vorzeitig aus.

mehr