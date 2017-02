So kommentieren die Protagonisten die Achtelfinal-Hinspiele in der Champions League.

Achtelfinal-Hinspiele: Reaktionen

Thomas Tuchel (Trainer Borussia Dortmund): "Ich finde, wir haben nicht nur gut, sondern überragend gespielt. Wir haben dem Gegner nichts zugestanden und kassieren durch den einzigen Torschuss des Gegners den entscheidenden Treffer. Das sind so Ergebnisse, dafür gibt es Rückspiele. Wir waren so, so gut und hatten so viele Chancen. Shit happens. Ich bin sehr enttäuscht, aber auch sehr stolz. Im Rückspiel müssen wir in der Konsequenz vor dem Tor deutlich zulegen."