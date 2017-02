später lesen Champions League Atlético in Leverkusen ohne Hernandez 2017-02-16T15:44+0100 2017-02-16T15:45+0100

Der französische U21-Fußballnationalspieler Lucas Hernandez wird Atlético Madrid am kommenden Dienstag im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Bayer Leverkusen fehlen. Wie der spanische Radiosender Cadena SER berichtet, fällt seine gerichtliche Anhörung wegen des Vorwurfs der häuslichen Gewalt auf den gleichen Tag wie die Partie. Der 21-Jährige war in der Nacht zum 3. Februar im Madrider Vorort Las Rozas festgenommen worden, da er seine Freundin misshandelt haben soll. Der Anwalt des Innenverteidigers habe zwar einen Antrag auf Vertagung der Anhörung gestellt, welcher jedoch zurückgewiesen worden sei. Der Termin ist für 11.30 Uhr angesetzt, Atlético reist bereits am Montag nach Leverkusen. Durch Hernandez' Ausfall fehlt Atlético-Trainer Diego Simeone eine weitere Alternative in der Innenverteidigung. Der Uruguayer José Giménez kehrte erst jüngst nach einer Adduktorenverletzung zurück, sein Landsmann Diego Godin hat derzeit ebenfalls mit einer Leistenblessur zu kämpfen. Der einzig vollständig gesunde Innenverteidiger ist momentan der Montenegriner Stefan Savic.