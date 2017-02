So berichten die Medien über das 2:4 von Bayer 04 Leverkusen gegen Atletico Madrid und das 5:3 von Manchester City gegen AS Monaco. weniger

Bild: "Leverkusen rasselt (fast) raus – Leverkusen lässt sich im eigenen Stadion ein ums andere Mal auskontern, ist schlicht und ergreifend nicht reif für die Königsklasse. Vor allem nicht Ösi-Nationalspieler Dragovic, für den Leverkusen im Sommer 18 Mio Euro (!) an Kiew zahlte."

Spiegel Online: "Überforderte Rasselbande – Die Maßnahme der Bayer-Verantwortlichen, vor dem Spiel Rasseln zu verteilen, stieß freundlich formuliert nicht auf ungeteilte Gegenliebe. Ob die Krachwerkzeuge wohl als Anspielung auf das relativ niedrige Durchschnittsalter der Leverkusener Startelf von 23,81 Jahren gedacht waren? In jedem Fall spielte... mehr

FAZ: "Atlético eine ganze Nummer zu groß – In der BayArena traf ein talentiertes Fußballteam auf eine absolute europäische Spitzenmannschaft, die neben großer Begabung auch Reife, Cleverness, Hartnäckigkeit und Wettkampfhärte auszeichnet. Nach 25 Minuten war die Begegnung schon so gut wie entschieden."

Süddeutsche Zeitung: "Leverkusen ist fast schon draußen – Für Bayer Leverkusen ist nach einer enttäuschenden Defensivleistung das Viertelfinale der Champions League in weite Ferne gerückt."

Kicker: "14 Tore! Leverkusens Lage aussichtslos - City dreht auf. Zwei Spiele, 14 Tore - ein Wahnsinns-Abend in der Champions League: Bayer Leverkusen erlebte im Achtelfinal-Hinspiel gegen Atletico Madrid einen ganz bitteren Europapokal-Auftritt und verlor aufgrund seiner Defensivschwäche gegen die Spanier mit 2:4 - die Ausgangslage für das... mehr

RP: "Kaum hatte Schiedsrichter William Collum aus Schottland die Partie angepfiffen, da zeigte sich schon, dass Bayer-Coach Roger Schmidt mit seiner Einschätzung – Atlético hätte an seiner Spielphilosophie seit dem letzten Aufeinandertreffen 2015 nichts geändert – recht behalten hat."

Kölner Stadtanzeiger: "Bayer nach Debakel gegen Atlético vor dem Aus – Die Mannschaft von Bayer 04 Leverkusen hat am Mittwoch 45 Minuten lang gebraucht, um zu begreifen, dass sie sich im Achtelfinale der Champions League in der Gewichtsklasse geirrt hat."

Express: "Atletico zähmt Leverkusens tapfere Rasselbande – Man muss den Bayer-Jungs zugute halten, dass sie fighteten. Dass sie durch ein Eigentor von Stefan Savic noch einmal auf 2:3 rankamen. Auf einmal lag sogar der Ausgleich in der Luft, auf einmal bebte die Arena (auch dank 19.000 ausgeteilter Rasseln). Aber es war auch kein Zufall, dass... mehr

Spiegel Online: "Ja, er lebt noch – Vor dem Achtelfinale gegen Monaco sagte Manchesters Trainer Josep Guardiola, ein Ausscheiden würde ihn "killen". Nach einer Stunde lag sein Team tatsächlich am Boden, kam aber atemberaubend zurück."

Spox: "8 Tore! Sane entscheidet wildes Scheibenschießen – Vollkommen durchgeknallter Kick, bei dem eine seriöse Einordnung nicht möglich ist. Monaco spielt es vorne überragend, schenkt sich aber durch eine verheerende Defensive die Dinger selbst ein. City bestraft das eiskalt - das einzig Positive, was es über die Engländer zu sagen gibt."

Eurosport: "Bayer Leverkusen, Atlético Madrid, Manchester City und der AS Monaco fabrizieren einen der spektakulärsten Champions-League-Abende der jüngeren Vergangenheit. An dessen Ende sind Spanier und Engländer dem Viertelfinale ganz nah. Doch so nüchtern darf man den 14-Tore-Wahnsinn nicht betrachten. Das wird ihm nicht gerecht."