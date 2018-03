später lesen Champions League Besiktas bangt vor Rückspiel gegen FC Bayern um Pepe 2018-03-05T15:45+0100 2018-03-05T15:45+0100

Istanbul/München (dpa) - Besiktas Istanbul bangt vor dem Achtelfinalrückspiel in der Champions League am Mittwoch in einer Woche gegen den FC Bayern um den Einsatz von Innenverteidiger Pepe.