Welt: "Aubameyangs verlorene Lockerheit brachte BVB um den Sieg – Als Aubameyang zur mitternächtlichen Stunde das Estádio da Luz in Lissabon verließ, ging es ihm gar nicht gut. Er schlurfte mehr, als dass er ging und verzog dabei keine Miene. Die Vorkommnisse an diesem Abend hatten ihn getroffen: Erst vergab er drei große Möglichkeiten, dann wollte er es erzwingen. In der 58. Minute trat er an, um einen Handelfmeter zu verwandeln – doch scheiterte kläglich. Aubameyang schoss halbhoch in die Tormitte, Benficas Keeper Ederson musste einfach nur stehen bleiben. Vier Minuten später wurde er dann erlöst – Thomas Tuchel wechselte ihn aus." weniger