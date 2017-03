Borussia Dortmund steht im Viertelfinale der Champions League. Pierre-Emerick Aubameyang war beim 4:0 (1:0)-Erfolg über Benfica Lissabon mit drei Treffern der überragende Spieler auf dem Platz und machte seine Leistung aus dem Hinspiel vergessen. Neben Aubameyang traf Marco-Reus-Ersatz Christian Pulisic. Von Robert Peters, Dortmund

Dortmund Bei Borussia Dortmund halten sie viel von Traditionspflege. Das gehört zum Geschäftskonzept. Auch deshalb durften vor dem Champions-League-Achtelfinale gegen Benfica Lissabon ein paar alte Helden im Beifall des Publikums baden. Torwart Hans Tilkowski und Wolfgang Paul, den alle nur unter seinem Positionsspitznamen "Stopper" kannten, gehörten zur Mannschaft, die 1963 das damals so große Benfica mit 5:0 bezwang. Es war ebenfalls ein Rückspiel im Europapokal-Achtelfinale. Die Dortmunder Fans schrieben ihre Träume von einer Wiederholung dieses Triumphs auf große Banner. Ähnlich triumphal wurde es am Mittwochabend. Nach dem 0:1 von Lissabon setzte sich der BVB mit 4:0 durch. Das Viertelfinale ist gebucht.

Damit dürfen sich die BVB-Fans auf ein weiteres Fußballfest freuen. Die Viertelfinalpartien werden am 17. März in Nyon ausgelost. Die Hinspiele der Runde der letzten acht Teams finden am 11. und 12. April, die Rückspiele eine Woche später statt. Möglich ist auch ein Aufeinandertreffen des BVB mit Bayern München. "Ein deutsches Duell hätte ich jetzt nicht so gerne", sagte Thomas Tuchel im ZDF. "Wir sind glücklich über das Ergebnis. Wir sind sehr, sehr froh, dass wir es geschafft haben. In der Bundesliga haben wir uns warmgeschossen. Wir wussten, dass wir Torchancen bekommen würden. Diesmal haben wir sie genutzt", sagte Julian Weigl bei Sky.

Aubameyang trifft bereits nach vier Minuten

Dortmund kam mit großer Euphorie ins Spiel. Das Team von Trainer Thomas Tuchel spielte mit viel Tempo, und es ging mit seiner ersten Gelegenheit geradezu programmgemäß in Führung. Christian Pulisic, der den verletzten Marco Reus vertrat, verlängerte einen Eckstoß von Ousmane Dembélé, und Pierre-Emerick Aubameyang traf mit einem Kopfball zum 1:0. Benficas Abwehr stand staunend Spalier.

Das blieb zunächst so, weil die Dortmunder mit großer Laufbereitschaft weiter Druck machten. Vielleicht muteten sie sich allerdings zu viel zu, namentlich Dembélé zog vor lauter Begeisterung auch ein paar überflüssige Sprints an. Als sich der BVB kleinere Pausen gönnen musste, wies Benfica nach, dass niemand die Reise aus Portugal angetreten hatte, um Dortmund zum Weiterkommen zu gratulieren. Lissabon kontrollierte die Bemühungen des BVB, dem die Geschwindigkeit vorübergehend abhanden kam. Nach Freistößen wurde es im Strafraum der Gastgeber gefährlich.

In der Mannschaft des deutschen Vizemeisters schien sich langsam der Gedanke durchzusetzen, dass es ein schwieriger Abend werden könnte. Das machte die Aktionen nicht gelenkiger. Die Pässe in die Spitze kamen nicht mehr wie zu Beginn, die Spitzen bewegten sich über eine längere Phase nicht genug, leise Enttäuschung machte sich breit. Sichtbar wurde sie bei Dembélé, der nach einer überharten Attacke an der Seitenlinie am Rande des Platzverweises wandelte.

In der Pause werden sich die Dortmunder zwar darauf verständigt haben, zur Ordnung der Startphase zurückzufinden. Vorerst aber mussten sie mal mit letztem Körpereinsatz den Schuss von Franco Cervi entschärfen, der völlig frei im Sechzehnmeterraum zum Abschluss kam. Es war kein verheißungsvolles Signal für die zweite Halbzeit. Vielleicht aber schärfte es die Sinne bei den Dortmunder Angreifern. Aubameyang scheiterte noch freistehend an Benficas Torwart Ederson, doch Pulisic vollstreckte kühl mit einem Heber zum 2:0. Lissabon hatte sich noch nicht erholt, als Aubameyang eine Volleyflanke von Marcel Schmelzer zum 3:0 über die Linie drückte. Nach einer Stunde war die Begegnung entschieden, Dortmund hatte sich das Selbstvertrauen zurückgeholt, weil es vor dem Tor mit viel mehr Nachdruck zu Werke ging als beim Hinspiel. In Lissabon hatte der BVB Chancen verschwendet, gestern machte er aus seinen ersten vier Gelegenheiten drei Treffer.

Natürlich war damit die Anspannung gelöst, der Ball lief wieder besser, Gonzalo Castro und Julian Weigl sortierten aus der Mittelfeldzentrale das Dortmunder Spiel. Und die Stürmer teilten sich das Revier wieder geschickter auf. Bei Benfica machte niemand mehr den Eindruck, als glaube er noch an eine Wende. Der Doppelschlag hatte Wirkung hinterlassen. Fünf Minuten vor dem Schlusspfiff schnürte Aubameyang sogar noch einen Dreierpack, als er aus kurzer Distanz einschob.