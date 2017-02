Fast hätte Ederson Pierre-Emerick Aubameyang die Höchststrafe verpasst. Viel fehlte nicht und der Torwart von Benfica Lissabon hätte den jämmerlichen Elfmeter des BVB-Torjägers gefangen (58.). Es war der unrühmliche Höhepunkt eines denkwürdigen Champions-League-Abends, der für Aubameyang an dieser Stelle beendet war. Tuchel holte den Stürmer vom Platz und ersetzte ihn durch André Schürrle.

Ex-Trainer Ottmar Hitzfeld, der mit Dortmund 1997 die Champions League gewonnen hatte, kritisierte Tuchel für den Wechsel. "Ich habe immer an meinen Top-Stürmern festgehalten. Weil ich weiß, dass sie auch in der 90. Minute noch treffen können", sagte Hitzfeld im Studio des Fernsehsenders Sky. "Sie können drei oder vier Chancen vergeben, aber irgendwann treffen sie. Wenn einer einen Elfmeter verschossen hat, dann habe ich ihn erst recht drin gelassen. Von daher verstehe ich die Auswechslung überhaupt nicht."

Die restliche halbe Stunde verfolgte Aubameyang von der Ersatzbank aus – und sah dabei aus wie ein Häufchen Elend. Nach dem Spiel verschwand er wortlos. "Auba hat seit seiner Rückkehr vom Afrika-Cup einen körperlichen Rückstand. Nach dem verschossenen Elfmeter hatte ich von seiner Körpersprache her nicht mehr das Gefühl, dass er in der Lage ist zu treffen", erklärte Tuchel die Auswechslung. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass er ein Problem mit meiner Entscheidung hat." Wer Aubameyang auf der Bank beobachtete, hatte in der Tat das Gefühl, dass der Gabuner über die eigene Leistung und nicht den Wechsel gefrustet war. "Er ist am Boden zerstört", sagte Torwart Roman Bürki.

"Er hat uns schon so oft den Arsch gerettet"

Beste Chancen hatte der sonst so treffsichere Torjäger vergeben, den Ball aus aussichtsreicher Position ein ums andere Mal über das Tor gejagt. Und dann auch noch der klägliche Elfmeter, bei dem er den Ball mit wenig Tempo mittig aufs Tor und in die Arme von Ederson schoss. Vorwürfe aus der Mannschaft gab es dennoch keine. "Er hat uns schon so oft den Arsch gerettet", sagte Bürki. Und Schürrle, der für Aubameyang in die Partie kam, glaubt nicht, dass der Abend langfristige Spuren beim Unglücksraben hinterlassen könnte: "Er war heute ein bisschen niedergeschlagen. Aber spätestens ab morgen wird er wieder sein Lächeln draufhaben – und am Wochenende wahrscheinlich ein, zwei Tore machen", sagte der Weltmeister. Zuletzt hatte Aubameyang beim 1:0 gegen RB Leipzig in der Bundesliga getroffen, danach folgten drei Spiele ohne Erfolgserlebnis.

Die Niederlage der Dortmunder in Lissabon war paradox. Der BVB war in jeglicher Hinsicht überlegen. Sowohl beim Ballbesitz (65:35) als auch bei der Zahl der angekommenen Pässe (590:212) lag der Revierklub deutlich vorn. "Obwohl ich sehr enttäuscht bin, bin ich sehr stolz darauf, wie wir hier aufgetreten sind. Wir haben überragend gut gespielt", kommentierte Trainer Tuchel den starken, aber unglücklichen Auftritt seiner Mannschaft. "Wir waren so, so gut", wiederholte er wenig später. Effektiv waren sie aber nicht, und das Toreschießen ist nunmal eine Grunddisziplin. Der frühere Gladbacher Kostas Mitroglou machte es in der 48. Minute besser und nutzte die einzige nennenswerte Torchance des portugiesischen Meisters.

BVB-Sportdirektor Michael Zorc sieht in der Abschlussschwäche der Dortmunder ein grundlegendes Problem. "Das haben wir schon ein paar Wochen länger. Wir haben Hertha BSC im Pokal unnötig am Leben gelassen. Wir hätten RB Leipzig 5:0 abschießen müssen, statt 1:0 zu gewinnen", sagte Zorc: "Wir brauchen da noch mehr Konsequenz und Willen."

Die Ausgangslage, in die sich der BVB selbst gebracht hat, ist äußerst ungemütlich. "Im Hinspiel auswärts mit 0:1 zu verlieren, ist immer ein gefährliches Ergebnis. Macht der Gegner im Rückspiel ein Tor, musst du drei machen", klagte Zorc. Ähnlich urteilte Tuchel: "Es ist ein kompliziertes Ergebnis für das Rückspiel." Doch der BVB-Coach gab sich kämpferisch. "Für so etwas gibt es ein Rückspiel." Das findet am 8. März in Dortmund statt. Der BVB hofft nun, dass Aubameyang sein körperliches Tief bis dahin überwunden und seinen Torriecher wiedergefunden hat.