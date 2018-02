Superstar Neymar hat sich schwerer am Fuß verletzt. Er fehlt Paris St. Germain wahrscheinlich im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Real Madrid und droht, auch darüber hinaus auszufallen.

Ganz Paris ist krank vor Sorge, denn Neymar trägt derzeit Schiene statt Goldschmuck. Via Instagram schickte der brasilianische Fußball-Superstar ein Bild von seinem dick bandagierten Fuß in die Welt, die er so sonst eher an seinem extrovertierten Lebensstil teilhaben lässt. Eine Verstauchung im rechten Fußgelenk sowie ein Haarriss im äußeren Mittelfußknochen machen eine längere Pause des 26-Jährigen höchstwahrscheinlich. Für seinen Klub Paris St. Germain der GAU im Rennen um den so ersehnten Champions-League-Triumph.

Seit Montagabend ist gewiss: Neymars Einsatz im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Real Madrid am 6. März ist nach menschlichem Ermessen so gut wie unmöglich. Und da muss PSG immerhin einen 1:3-Rückstand aus dem Hinspiel aufholen. Doch abgefunden hat sich Paris mit der Verletzung seines Heilsbringers noch nicht. "Eine neue Hoffnung" titelte die französische Tageszeitung Le Equipe am Dienstag und zitierte ein Mitglied aus Neymars Umfeld. Tenor: Es ist noch alles möglich.

"Es ist weniger schlimm, als wir befürchtet haben, aber wir müssen geduldig sein, bis wir etwas mehr wissen", sagte die Quelle. Auch PSG-Trainer Unai Emery hatte seinem Superstar noch Chancen auf ein Comeback gegen Real eingeräumt. "Wir werden optimistisch sein. Wenn ich es heute sagen müsste, würde ich eher 'Ja' sagen", sagte er am Montag. Dieser Optimismus dürfte nach der Diagnose mehr und mehr weichen. "Neymar wackelt und ganz Paris zittert", schrieb Le Parisien.

Was war passiert? Beim Ligaspiel am Sonntag gegen Olympique Marseille (3:0) am Sonntag war der 222-Millionen-Mann nach einem Foul seines Gegenspielers Bouna Sarr mit Tränen in den Augen vom Feld getragen worden. Wenn es am Mittwoch im Pokal-Viertelfinale erneut gegen Marseille geht, ist Neymar nicht dabei. Am Samstag in der Liga gegen ES Troyes AC wohl auch nicht.

In Madrid schaut man indessen ohne Schadenfreude nach Paris. "Ich bin nicht glücklich über Neymars Verletzung und ich hoffe, er kann spielen. Ich werde niemals einem gegnerischen Spieler eine Verletzung wünschen", sagte Real-Trainer Zinedine Zidane am Montag. Trotzdem steht seine Mannschaft durch den wohl unumgänglichen Ausfall Neymars und den Vorsprung aus dem Hinspiel mit einem Bein bereits im Viertelfinale.

Für Neymar selbst geht es nun um mehr. Ein Haarriss im Mittelfuß, Deutschlands Nationaltorhüter Manuel Neuer erfährt es gerade leidvoll am eigenen Leibe, kann sich monatelang hinziehen. Ein Mitwirken Neymars im Klassiker gegen die Deutschen am 27. März in Berlin ist also keinesfalls sicher.

(sid)