Im Viertelfinale der Champions League kann es für den FC Bayern München wie vor einem Jahr zu einem Kräftemessen mit Titelverteidiger Real Madrid kommen. Sechs weitere Gegner sind für den deutschen Rekordmeister möglich. Die Viertelfinal-Hinspiele finden am 3./4. April statt, die Rückspiele werden bereits eine Woche später am 10./11. April ausgetragen. Wir stellen die möglichen Gegner vor. weniger

AS Rom: Das 7:1 der Bayern im Oktober 2014 in Rom ist der höchste Auswärtssieg der Münchner in der Champions League. Aktuell ist das Team um den Ex-Wolfsburger Edin D?eko nur Tabellendritter.



Saisonbilanz: 8 Spiele, 4 Siege, 2 Remis, 2 Niederlagen, 11:8 Tore



Toptorjäger: Edin Dzeko (4)