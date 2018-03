Es ist eine hektische Schlussphase im Stadio Olimpico von Rom. Die Gastgeber führen kurz vor dem Ende mit 1:0. Da Donzek das Hinspiel 2:1 gewonnen hat, reicht den Ukrainern ein Tor, um weiterzukommen. Mit wütenden Angriffen drängen die Gäste auf den Ausgleich, während die Italiener versuchen, sich irgendwie bis zum Schlusspfiff zu retten.

Als sich ein Balljunge etwa zu viel Zeit lässt, verliert Ferreyra die Nerven. Der argentinische Stürmer in Diensten von Schachtjor reißt dem Jungen unsanft den Ball aus den Händen, der Jugendliche fliegt spektakulär über die Bande.

Die Spieler der Roma lassen das nicht auf sich sitzen, es kommt zur Rudelbildung. Ferreyra sieht die Gelbe Karte, währenddessen wird der Balljunge hinter der Bande von Sanitätern versorgt. Schnell ist er aber wieder auf den Beinen, offensichtlich unbeschadet.

That happened right in front of me. The ballboy sold the shit out of it but the Shakhtar player def went in with purpose #RomaShakhtar pic.twitter.com/lXQVaiLgQK