Die Macher bei den großen Verbänden verstehen sich längst nicht mehr als Gestalter einer Sportart, sondern vielmehr als Vermarkter eines Produkts. Besser gesagt eines Premiumprodukts mit exklusivem Zugang. Dafür wird der Kunde mehr und mehr zur Kasse gebeten. Im Stadion und am Fernseher. Die größtmögliche Ausprägung des Premiumprodukts europäischer Vereinsfußball ist – der Name sagt es ja schon – die Königsklasse.

Wer Messi, Ronaldo oder Lewandowski auf den großen Bühnen bewundern will, muss ab 2018 in die Tasche greifen: Für ein TV-Abo auf der Couch oder für Verköstigungen in einer Sportsbar. Das mag der altmodische Fußball-Fan in Deutschland bedauern, der Wunsch nach einer Umkehr dieser Entwicklung ist aber vor allem eines: eine Utopie.