später lesen Tipper verpasst 34.200 Euro knapp Kahn lädt Düsseldorfer Pechvogel zu Rückspiel ein

Am vergangenen Dienstag hat Marvin Jörres beinahe eine irre Wette gewonnen. Aus zwei Euro Einsatz hätte der Düsseldorfer fast 34.200 Euro gemacht – wenn nicht Leroy Sané mit seinem Tor zum 5:3 für Manchester City gegen den AS Monaco den Schein zerschossen hätte. Doch etwas Gutes hatte das Ganze für Jörres: Beim Rückspiel in Monaco ist er live dabei.

Stephan Seeger Redakteur



