Das Finale der Fußball-Champions-League 2019 wird entweder in Baku oder in Madrid ausgetragen werden. Diese beiden Bewerbungen liegen der Uefa vor, wie der Europa-Verband am Freitag mitteilte. Der DFB Bewirbt sich um ein Endspiel in der Europa League.