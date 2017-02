später lesen Champions League FC Arsenal in München ohne Ramsey Teilen

Twittern





2017-02-03T17:42+0100 2017-02-03T17:42+0100

Der FC Arsenal muss im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München am 15. Februar auf Mittelfeldspieler Aaron Ramsey (26) verzichten. Der walisische Nationalspieler zog sich nach Angaben von Teammanager Arsene Wenger eine Wadenverletzung zu und wird drei Wochen ausfallen. Ramsey, der in dieser Saison schon zehn Wochen aufgrund einer Oberschenkelverletzung pausiert hatte, soll beim Rückspiel am 7. März in London aber wieder dabei sein.