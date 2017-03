"Die Krankenhäuser sollten Hebammen einstellen. Heute Nacht werden die Menschen ganz viel Liebe machen", sagte Piqué nach dem 6:1 des FC Barcelona, der die Katalanen doch noch ins Viertelfinale brachte. Ob er das auch auf sich selbst bezog, ist nicht überliefert. Fakt ist, dass seine Lebensgefährtin Shakira das Spiel live im Stadion verfolgte. "Was für ein Moment! Wie schön der Fußball ist", twitterte die weltberühmte Pop-Sängerin und stellte dazu ein Video, das sie ekstatisch feiernd auf der Tribüne zeigt.

Als sich das Stadion schon geleert hatte, verbrachte die Familie Piqué einige gemeinsame Minuten auf dem Rasen des Camp Nou, um den magischen Abend Revue passieren zu lassen. Shakira, Piqué, der gemeinsame Sohn Milan und die Eltern des Barca-Profis wirkten nach der emotionalen Achterbahnfahrt noch immer etwas mitgenommen.

"Morgen steht zwar Training an, aber ich gehe jetzt feiern", sagte der Verteidiger den Journalisten. Gemeinsam mit einigen seiner Teamkollegen feierte er in der Nacht in einer Discothek im Hafen. Mit dabei waren Freunde und Familienmitglieder der Spieler.

Superstar Lionel Messi wurde dagegen gestoppt. Als der große Argentinier gegen halb eins das Stadion Camp Nou verlassen wollte, wurde sein Wagen von zahlreichen euphorischen Fans angehalten.

Messi's girlfriend Antonella posted this video of Leo and herself stuck outside Camp Nou with the fans 😂😻👌🏻❤ pic.twitter.com/hbrHTAEVwi