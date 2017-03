Als das Unheil über Paris St. Germain hineinbrach, konnte Julian Draxler von außen nur tatenlos zusehen. PSG-Trainer Unai Emery hatte den Weltmeister in der 75. Minute vom Platz geholt. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Franzosen "nur" 1:3 zurück – und wähnten sich schon im Viertelfinale. Was dann passierte, ging als eine der größten Aufholjagden aller Zeiten in die Geschichte ein. In den letzten sieben Minuten schoss Barca noch drei Tore, gewann mit 6:1 und zog trotz des 0:4 im Hinspiel ins Viertelfinale ein. Und für Paris war die Schmach perfekt.

Draxler erlebte in der magischen Nacht von Barcelona, die für die Gäste aus Paris zum Albtraum wurde, ein Déjà-Vu. Schon im vergangenen Jahr war er nach einer guten Ausgangssituation im Hinspiel mit seiner Mannschaft ausgeschieden. Damals hatte der VfL Wolfsburg im Viertelfinale gegen Real Madrid zu Hause 2:0 gespielt, in Madrid gab es ein 0:3.

FOTO: afp

Was nun in Barcelona passierte, hatte aber eine völlig andere Dimension. Schließlich war die Aufholjagd von Real vor einem Jahr erwartbar gewesen, das 6:1 von Barcelona wurde dagegen in der Sportpresse flächendeckend als Wunder tituliert. Doch die schlotternden Knie, mit denen die hochbezahlten PSG-Profis fast über die gesamte Spieldauer agierten und so ihren Anteil an der Barca-Ekstase hatten, erinnerten an den verschüchterten Auftritt der Wolfsburger im Estadio Bernabeu am 12. April 2016, bei dem die Wolfsburger phasenweise von Reals Pressing erdrück wurden. Damals blieb Draxler blass und auch in Barcelona konnte er dem Spiel zu keiner Phase seinen Stempel aufdrücken, auch wenn er immerhin den Freistoß rausholte, der zum zwischenzeitlichen 1:3 führte. "Ein Untergang, der seine Spuren hinterlassen wird", schrieb "France Football".

Trapp fängt sich sechs Dinger

Besonders groß dürfte das Trauma bei Kevin Trapp sein. Der deutsche Keeper im Tor der Franzosen musste gleich sechs Mal hinter sich greifen. Darunter waren zwei Elfmeter und ein Eigentor. Trapp wurde von seinen Vorderleuten gnadenlos im Stich gelassen und ließ sich ein wenig von deren Unsicherheit anstecken. Einige Male konnte er sich nicht entscheiden, ob er aus dem Tor kommen oder auf der Linie bleiben sollte. Beim 0:1 durch Luis Suarez wirkte er zögerlich, beim starken Freistoß von Neymar zum 1:4 sah er ebenfalls nicht ganz glücklich aus, war aber wohl machtlos.

Verkehrte Welt. Im Hinspiel war es Trapps Gegenüber Marc-André ter Stegen gewesen, der viermal hinter sich greifen musste, weil seine Teamkollegen überhaupt keinen Zugriff auf das Spiel bekamen. Nun stand der deutsche Torwart des FC Barcelona auf dem Rasen des Camp Nou und schrie seine Freude mit Inbrunst hinaus. "Mir fehlen die Worte", sagte Ter Stegen danach im TV-Interview in fließendem Spanisch. "Es war ein emotionales Ende einer hart umkämpften Partie."

Dass nach diesem emotionalen Ende die Katalanen als Gewinner dastanden, das hatten sie auch Ter Stegen zu verdanken. Mit einer überragenden Parade gegen Edinson Cavani beim Stand von 1:3 hatte der frühere Gladbacher Barca erst im Spiel gehalten. Und das entscheidende Tor zum 6:1? An dessen Entstehung war ter Stegen entscheidend beteiligt.

Lets take a moment to appreciate the fact that the 6th goal came from a foul Ter Stegen won waaaaaay off his box. pic.twitter.com/npp5x9QL5j — BlaugranaHome (@BlaugranaHome) March 9, 2017

Bei einem Eckball in der Nachspielzeit war der Keeper, wie es in solchen Situationen üblich ist, in den gegnerischen Strafraum geeilt. Als die Standardsituation keine Gefahr brachte, rannte er zurück Richtung Mittellinie, leitete den nächsten Angriff ein und wurde dann umgesenst. Freistoß für Barca in der fünften Minute der Nachspielzeit. Der Rest ist Geschichte. Denn genau aus diesem Freistoß entstand der Angriff, der zum 6:1 führte.

PSG sauer auf deutschen Schiedsrichter

Und noch ein Deutscher stand an diesem Abend im Fokus: Schiedsrichter Deniz Aytekin. Zweimal entschied er in der hitzigen Partie auf Elfmeter für die Katalanen. Zumindest der zweite Strafstoß für Barca, den Neymar zum 5:1 verwandelte, war äußerst umstritten. "Die Schiedsrichter-Entscheidungen gingen gegen uns und wir haben alles in den letzten Minuten verloren", sagte PSG-Trainer Unai Emery.

Nach einem langen Ball in den Strafraum war der Uruguayer im Zweikampf mit Marquinhos zu Boden gegangen. Zwar hatte es zwischen beiden eine Berührung gegeben, Suárez war jedoch sehr leicht gefallen. Bereits Mitte der zweiten Hälfte hatte der Angreifer versucht, einen Elfmeter zu schinden. Aytekin hatte den Täuschungsversuch jedoch entlarvt und Suárez die Gelbe Karte gezeigt.

Trotz des aus seiner Sicht unberechtigten Strafstoßes in der 90. Minute, wollte Thiago Silva Aytekin nicht für das Ausscheiden in der Champions League verantwortlich machen. "Wir dürfen dem Schiedsrichter nicht die Schuld geben, weil wir nicht in der Lage waren, unser Spiel zu spielen", sagte er.