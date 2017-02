Süddeutsche Zeitung: "5:1 im Robert-Lewandowski-Spiel. Der Pole war der Zentimetermann an diesem Abend, an ihm zeigte sich exemplarisch, wie schmal der Grat in diesem gnadenlosen Ergebnissport sein kann. In der ersten Hälfte war Lewandowski fleißig, präsent und ständig unterwegs, aber was schief gehen konnte, ging schief. Erst verstolperte... mehr

Süddeutsche Zeitung: "5:1 im Robert-Lewandowski-Spiel. Der Pole war der Zentimetermann an diesem Abend, an ihm zeigte sich exemplarisch, wie schmal der Grat in diesem gnadenlosen Ergebnissport sein kann. In der ersten Hälfte war Lewandowski fleißig, präsent und ständig unterwegs, aber was schief gehen konnte, ging schief. Erst verstolperte er einen Pass von Alonso, später scheiterte er mit zwei Kopfbällen (36., 43.). Es war, wie man im Fußball sagt: nicht seine Halbzeit. Was dann folgte, war: seine Halbzeit. Kurz nach der Pause verloren die Gäste den angeschlagenen Verteidiger Koscielny, es war die Personalie, die Lewandowski den Weg zurück ins Spiel ebnete. Arsenals Abwehr wirkte nun fürchterlich durcheinander, und so konnte Lewandowski in der 53. Minute eine Flanke des immergrünen Philipp Lahm zum 2:1 einköpfen. Drei Minuten später leitete Lewandowski einen Pass von Alonso mit der Hacke weiter auf Thiago, der das 3:1 erzielte (56.). Nur bei Thiagos 4:1 - einem abgefälschten Distanzschuss - hielt sich Lewandowskis Beitrag in Grenzen. Er stand halt im Strafraumpulk herum und trug bestenfalls dazu bei, Arsenals Verteidiger weiter zu verwirren." weniger